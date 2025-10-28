Giuseppe Ninno "Mandrake" in scena con "Famiglia Imbarazzi" al Teatro Circus

Giuseppe Ninno “Mandrake”, noto per i suoi irresistibili contenuti online, porterà in scena "Famiglia Imbarazzi" al Teatro Circus di Pescara il prossimo 22 novembre alle ore 21. Un'esperienza teatrale unica e coinvolgente condotta dal suo eclettico talento.

Sul palco l'irriverente e divertente mondo della famiglia Imbarazzi, con Mandrake unico protagonista e che impersona tutti i personaggi della famiglia. In “Famiglia Imbarazzi", Mandrake interpreta la serie dei suoi personaggi eccentrici e irresistibili, catturando gli spettatori con situazioni esilaranti e interazioni comiche. Durante lo spettacolo, il pubblico sarà coinvolto in scambi improvvisati e interazioni divertenti, rendendo ogni serata un’esperienza unica e memorabile.

Giuseppe Ninno, noto con lo pseudonimo artistico Mandrake, è un influencer brindisino di 40 anni, conosciuto principalmente per i suoi video comici e le parodie sui social media. Nato nel cuore di Brindisi, Ninno ha adottato il nome d'arte di Mandrake ispirandosi al personaggio interpretato da Gigi Proietti nel film "Febbre da cavallo", soprannome affibbiatogli dai suoi colleghi romani durante il suo lavoro come broker di scommesse nella capitale. Nel 2017 Mandrake ha iniziato a pubblicare video umoristici sui suoi canali social, ottenendo un crescente seguito grazie al suo approccio irriverente e alle sue parodie della vita quotidiana a Brindisi e dei suoi abitanti. Il successo di Mandrake è cresciuto costantemente nel tempo, culminando nel 2023 quando è stato classificato al terzo posto nella classifica HypeAuditor dei tiktoker italiani.

Nei suoi video su Facebook, Mandrake interpreta una vasta gamma di personaggi, utilizzando anche filtri del viso per alcune rappresentazioni. I suoi sketch spesso ritraggono situazioni familiari e sociali, con un occhio attento alla cultura e alle tradizioni del Sud Italia degli anni '90.

Ha pubblicato due fumetti: "Imbarazzi - Volume 1", creato da Mandrake, ha riscosso un grande successo tra i giovani e i bambini, grazie alla sua narrazione creativa e intelligente. “Mandrake – Il canto della signora Maria”, a casa della famiglia Imbarazzi è tutto pronto per festeggiare il Natale, quando il consueto tran tran familiare è interrotto dalla Mamma, stufa del suo ruolo di tuttofare all’interno della famiglia. I festeggiamenti sembrerebbero a rischio, se non fosse per la visita di alcune figure spettrali.

Nel marzo del 2024 è stato annunciato il primo tour teatrale di Mandrake che porta in scena le avventure della famiglia Imbarazzi, coinvolgendo un pubblico di fan di tutte le età. Mandrake si distingue per il suo approccio umoristico intelligente e per la sua capacità di far riflettere il pubblico, anziché limitarsi a mettere in ridicolo. I suoi contenuti spaziano dalle spassose stories con la nonna e l'amica Graziella, fino alle rappresentazioni delle dinamiche familiari e sociali del Sud Italia.

Il suo pubblico è estremamente diversificato, andando dai bambini agli anziani, grazie alla sua capacità di toccare tematiche universali con un tocco di umorismo brindisino. I biglietti per lo spettacolo di Pescara, organizzato da Best Eventi, sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online + punti vendita). Info: 085.9047726, www.besteventi.it.