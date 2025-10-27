Partecipa a Pescara News

Calcio, il Pescara con l'Avellino non puÃ² sbagliare

Tre punti pesanti con gli irpini. Ancora emergenza assenze. Fischio d'inizio, domani sera all'Adriatico, alle ore 20,30

Redazione
Sport
SarÃ  ancora un Pescara incerottato quello che domani sera alle ore 20.30 all'Adriatico 'Giovanni Cornacchia' affronterÃ  l'Avellino nel turno infrasettimanale del campionato di serie B. All'appello mancheranno Pellacani, Olzer, Merola, Oliveri e Tsajout. Recuperato Camgiano. Obbligo di vittoria per la squadra di Baldini che dopo il pareggio beffa di Chiavari non puÃ² sbagliare per non aggravare la giÃ  precaria posizione di classifica. 

Il calendario non agevola gli abruzzesi, che sabato prossimo saranno a Palermo e nel turno successivo affronteranno il Monza. Due corazzate costruite per vincere il torneo. Tornando alla gara con l'Avellino, per la sfida con gli irpini, sono previsti sugli spalti seimila spettatori. Pieno il settore ospiti dell'Adriatico.

