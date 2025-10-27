Spinte e calci per futili motivi, aggredisce infermiere all'ospedale: denunciato un 50enne

Un infermiere del reparto di Ortopedia dell'ospedale di Pescara Ã¨ stato aggredito da un parente di un paziente. L'episodio Ã¨ avvenuto stamani. All'origine dell'aggressione ci sarebbero futili motivi. L'uomo, 50 anni, Ã¨ stato poi denunciato dalla polizia. La Asl di Pescara, nell'esprimere solidarietÃ all'operatore, condanna l'accaduto e parla di "profonda indignazione". Il 50enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe spinto a terra l'operatore e poi lo avrebbe colpito con un calcio. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti prima gli addetti alla sicurezza dell'ospedale e poi gli agenti della squadra Volante della questura, coordinati dal dirigente Pierpaolo Varrasso. L'infermiere, un giovane, estremamente scosso per l'accaduto, Ã¨ stato poi visitato dal personale sanitario, ma non ha riportato conseguenze fisiche significative.

"Un'aggressione a un operatore sanitario Ã¨ un atto vile e inaccettabile - commenta il direttore generale della Asl di Pescara, Vero Michitelli - Non si puÃ² tollerare che chi dedica la propria vita alla cura e alla tutela della salute venga colpito mentre svolge il proprio lavoro. Esprimo la massima solidarietÃ all'infermiere aggredito, ai colleghi del reparto e a tutto il personale sanitario, che ogni giorno opera con competenza, responsabilitÃ e spirito di servizio. La violenza non ha alcuna giustificazione e va condannata con fermezza". Nel ringraziare le forze dell'ordine "per la prontezza e la professionalitÃ dimostrate", la direzione strategica della Asl di Pescara ribadisce "il proprio impegno a garantire la massima sicurezza all'interno degli ospedali e dei distretti sanitari, potenziando le misure di prevenzione e promuovendo una cultura del rispetto verso chi presta assistenza, affinchÃ© episodi come questo non si ripetano piÃ¹".