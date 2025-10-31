Reunion dei “Secondo senso” per i 40 anni di attività: parte del ricavato sarà devoluto al reparto di oncologia

Per il 5 novembre si annuncia una serata di musica e solidarietà. Al teatro Circus, alle ore 21, è in programma la reunion dei Secondo Senso, con i musicisti storici della live band molto conosciuta e apprezzata in tutta la regione che festeggia i suoi 40 anni dalla nascita. Ieri l'annuncio, in conferenza stampa, da parte di Vincenzo Olivieri, che ha curato la direzione artistica, del batterista storico Marciano Giorgini e dell'assessore Alfredo Cremonese.

"Con Milo Vallone abbiamo creato lo storytelling dello spettacolo, beneficiando di un assist che ci arriva da 'Ritorno al futuro'. Faremo un viaggio in questi 40 anni", ha spiegato Olivieri, attraverso momenti musicali live, momenti di documentario, ospiti, e poi una parte affidata al dj, con Paolo Sarra in consolle. Special guest della serata Giò Di Tonno, 'Nduccio, Filippo Graziani, Roberto Porta, Piero Mazzocchetti e Milo Vallone. Una bella serata, movimentata anche dalla proiezione di contributi filmati e interviste ai gestori di alcuni locali storici, e di certo non ci si annoierà", ha proseguito Olivieri mettendo in risalto un altro aspetto, quello benefico, della serata.

"Questo evento è stato organizzato per aiutare l'ospedale: il ricavato degli incassi, infatti, sarà destinato al reparto Oncologico. Aspettiamo tutti, da Pescara e dal resto dell'Abruzzo, per una full immersion in 40 anni di eventi".

"Sarà una serata per ricordare la nostra giovinezza", ha detto Cremonese pensando all'epoca delle "serate dei Secondo Senso al Tabacchi jazz". Fondamentale, oltre al valore musicale e rievocativo della serata, l'aspetto benefico. "Come Comune abbiamo iniziato a raccogliere fondi con altri eventi, dal 2019, per l'ospedale, destinandoli ai reparti di Pediatria e Oncologia, l'ultimo dei quali nel ricordo di Marco La Sorda. Ora lo facciamo con i Secondo senso. Sarà una serata meravigliosa, all'insegna del divertimento sano". I biglietti sono in vendita su Ciaotickets.