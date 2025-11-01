Al via Accademia e corsi di teatro per adulti di Arotron a Pianella

Il sipario sta per alzarsi sui nuovi percorsi formativi di Arotron di Franco Mannella. Il 3 novembre è previsto l'inizio del secondo anno del triennio accademico di formazione; l'associazione culturale, impegnata nella formazione teatrale, dà ufficialmente invece il via ai corsi dedicati ad adulti principianti a partire da martedì 4 novembre nell'ex asilo Sabucchi, vico delle Dee 10 a Pianella. L'inizio delle attività rappresenta l'opportunità ideale per chiunque desideri esplorare l'arte scenica e avviare un profondo percorso di crescita personale. L'offerta formativa di Arotron si distingue per la qualità e la professionalità dei docenti, figure di spicco del panorama artistico:

LA DERECITAZIONE dalle 18:00 alle 20:30, a guidare questo percorso è Franco Mannella, stimato attore, doppiatore e regista teatrale, noto per la sua esperienza tra cinema, teatro e doppiaggio. Il corso è focalizzato sull'esplorazione delle tecniche fondamentali della recitazione e sulla liberazione dell’autenticità espressiva.

LA BENE - DIZIONE , dalle 20:45 alle 22:15 con Alessandro Rapattoni, docente di Espressività Corporea e specialista in voice-over; gli allievi lavoreranno sull'uso professionale e consapevole della voce. Il corso affronta dizione, respirazione e postura come strumenti essenziali per la comunicazione, sia sul palco che nella vita di tutti i giorni.

«Si torna sui banchi di scuola di teatro a Pianella. Il teatro non è solo recitare - spiega Franco Mannella - ma è una potente palestra per la vita. I nostri corsi sono pensati per chi vuole superare la paura del giudizio e riscoprire la propria voce autentica. Invitiamo tutti a venire in Accademia per la lezione di prova: è il primo passo per trasformare non solo il proprio modo di stare in scena, ma il proprio modo di stare al mondo».

Per assicurarsi un posto alla lezione di prova gratuita del 4 novembre o per ulteriori informazioni, si prega di contattare Arotron al numero 345 5411135. News al tag @formazioneteatralearotron.