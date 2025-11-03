LunedÃ¬ 3 novembre - La Parola del Signore

GesÃ¹ disse al capo dei farisei che lâ€™aveva invitato: Â«Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici nÃ© i tuoi fratelli nÃ© i tuoi parenti nÃ© i ricchi vicini, perchÃ© a loro volta non ti invitino anchâ€™essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perchÃ© non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giustiÂ». (Lc 14,12-14)

GesÃ¹ oggi vuole farci capire quanto la sua mentalitÃ sia molto diversa dalla nostra perchÃ©, noi pensiamo sempre di poter avere un contraccambio a quello che facciamo per lâ€™altro, mentre Lui si pone sulla via della gratuitÃ e dell'amore disinteressato.

GesÃ¹ ci indica un atteggiamento importante da vivere che Ã¨ quello di non cercare il proprio interesse ma operare per il bene dell'altro. Questo non significa che non bisogna coltivare lâ€™amicizia, Lui stesso ha vissuto con serenitÃ l'amicizia, accettando inviti anche a mensa (Farisei, Pubblicani, Marta e Maria, Suocera di Pietro, â€¦).

Quante volte, anche io Ã¨ te, pensiamo che sia giusto amare chi ci ama, stimare o essere amici di chi ci considera, abbiamo amici fra le persone simpatiche e coltiviamo la frequentazione di chi ci arricchisce o che ci puÃ² tornare utile, ... E tutto quello che sembra normale, da parte dell'essere umano di adattarsi all'ambiente circostante perÃ², puÃ² portarci:

ad allontanarci da chi ha bisogno;

dal non metterci a servizio degli altri;

di non aver piÃ¹ tempo per vivere la Fede.

GesÃ¹, invece, ci chiede di non mettere lâ€™io al centro, ma chi ci sta di fronte, e di prediligere specialmente quello piÃ¹ povero perchÃ©, chi sente nel suo cuore lâ€™amore di Dio, non ha la necessitÃ di essere gratificato dagli altri o di prevalere sugli altri.

Ed io invito solo chi puÃ² ricambiare lâ€™invito? Quale difficoltÃ mi crea invitare o accogliere chi non conosco?

Signore, donami il coraggio di vivere sempre le relazioni e i rapporti con libertÃ di cuore senza aspettarmi nulla e nessun compenso perchÃ© possa essere pronto a donarsi allâ€™altro come hai fatto Tu. Amen