Nebbia paralizza lo scalo dâ€™Abruzzo: cancellazioni, ritardi e un volo del Pescara costretto a dirottare

Il primo weekend di novembre si Ã¨ aperto con notevoli disagi allâ€™Aeroporto dâ€™Abruzzo, dove una fitta nebbia ha messo a dura prova la regolare circolazione aerea. La scarsa visibilitÃ registrata tra la tarda serata di sabato e le prime ore di domenica ha costretto le compagnie a rivedere lâ€™intero programma dei voli, con cancellazioni e deviazioni che hanno interessato sia tratte nazionali che internazionali.

Due collegamenti, diretti rispettivamente a Kaunas e Francoforte, sono stati annullati dopo che la densitÃ della nebbia ha reso impossibile il decollo in sicurezza. Le condizioni meteo non hanno lasciato alternative, con il personale aeroportuale costretto a sospendere temporaneamente le operazioni in pista.

A subire le conseguenze del maltempo Ã¨ stato anche il Pescara Calcio: il charter che riportava la squadra in cittÃ non ha potuto atterrare allâ€™aeroporto pescarese, venendo dirottato su Bari. Da lÃ¬, i giocatori e lo staff sono rientrati in Abruzzo via terra.

Le ripercussioni non si sono limitate ai voli cancellati. Anche altri collegamenti hanno registrato ritardi e variazioni dâ€™orario, causando disagi ai viaggiatori giÃ presenti nello scalo. La direzione dellâ€™aeroporto ha invitato i passeggeri a monitorare costantemente lo stato del proprio volo e a contattare le compagnie prima di mettersi in viaggio.

Con lâ€™arrivo della stagione autunnale e lâ€™aumento dei fenomeni di nebbia sulla costa adriatica, non si escludono nuovi rallentamenti nelle prossime settimane. Intanto, lo scalo pescarese Ã¨ tornato operativo solo dopo il miglioramento delle condizioni meteo, quando la visibilitÃ ha finalmente permesso la ripresa regolare dei voli.