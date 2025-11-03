“Ho tre belle notizie”, Angelo Duro torna al teatro Massimo il prossimo 1° marzo

A grande richiesta, dopo i cinque sold out dello scorso marzo, "Ho tre belle notizie", lo spettacolo di Angelo Duro, tornerà in scena al Teatro Massimo di Pescara il prossimo 1° marzo alle 21. Organizzazione a cura di Best Eventi. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne (online e punti vendita). Info: 085.9047726, www.besteventi.it.

Dopo aver devastato tutti i Teatri d'Italia con "Sono cambiato", che ha registrato oltre 120 sold out in tutta Italia e all'estero, Angelo Duro è tornato con un nuovo spettacolo (prodotto dalla sua società, la Da Solo Produzioni) per darci non una ma ben "tre belle notizie".