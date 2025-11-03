Asporta il distributore automatico di una farmacia: rintracciato e denunciato

Nelle prime ore della mattinata odierna un uomo ha preso di mira il distributore automatico di una farmacia situata in zona Portanuova. Il 50enne, approfittando dellâ€™assenza di persone in strada, ha utilizzato un palanchino ed un martello per scardinare dal muro il distributore automatico. Lâ€™azione, rapida e violenta, ha permesso allâ€™uomo di strappare il distributore dal muro per prelevare tutti i prodotti e il denaro custoditi al suo interno.

Gli operatori della Volante, allertati da una segnalazione, sono giunti tempestivamente sul luogo del furto e, dopo aver effettuato un primo sopralluogo, rintracciavano lâ€™autore del fatto nelle vicinanze, mentre trasportava, allâ€™interno di uno zainetto, svariati arnesi da scasso. Il rapido intervento ha permesso quindi di raccogliere tutti gli elementi necessari per ricostruire la dinamica del furto e individuare la persona segnalata. Lâ€™uomo Ã¨ stato quindi denunciato per furto aggravato e possesso di arnesi atti allo scasso.