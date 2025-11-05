Impegno civile e formazione: a Spoltore l'incontro "L'altra umanitÃ " con il pluripremiato Panella

VenerdÃ¬ 7 novembre a Spoltore ci sarÃ un appuntamento promosso dall'associazione Lâ€™Accademia degli Insepolti in collaborazione con il Comune di Spoltore: "L'altra umanitÃ " che sarÃ anche lâ€™occasione per una riflessione profonda sui tempi moderni, attraverso il racconto del noto fotogiornalista Ugo Panella.

"Siamo profondamente convinti che l'arte della fotografia e il fotogiornalismo d'inchiesta abbiano un ruolo cruciale nel risvegliare le coscienze, soprattutto nelle nuove generazioni - ha dichiarato Elisabetta Di Luca, Presidente dellâ€™Accademia degli Insepolti. - Vogliamo offrire agli studenti uno sguardo diretto e non filtrato su 'L'Altra UmanitÃ ', quella che lotta e resiste, lontano dai riflettori. Desideriamo ringraziare oltre al Sindaco anche la dirigenza scolastica e l'Assessorato all'Istruzione per aver permesso la partecipazione dei ragazzi a questo fondamentale momento formativo, un invito a non voltare le spalle alla storia che si compie ogni giorno".

L'iniziativa prevede un doppio appuntamento: il primo incontro si terrÃ alle ore 10 nella Sala consiliare del Comune di Spoltore ed Ã¨ specificamente rivolto agli studenti della scuola media Dante Alighieri di Spoltore, con un chiaro intento formativo e didattico. L'incontro vedrÃ la partecipazione istituzionale del Sindaco di Spoltore, Chiara Tulli, dell'Assessore all'Istruzione Francesca Sborgia, e del Dirigente Scolastico Bruno D'Anteo.

Nel pomeriggio, alle ore 16, l'evento si sposterÃ allo Spazio Sociale in collaborazione con l'UniversitÃ della Terza EtÃ , coordinato da Claudia Della Penna per Spoltore. Questa sessione pomeridiana Ã¨ aperta a tutti i cittadini e alle associazioni fotografiche del territorio e vuole incoraggiare un dialogo intergenerazionale.

Ugo Panella, Ã¨ un fotogiornalista di fama internazionale e vanta collaborazioni con prestigiose testate, documenta da molti anni sul campo gli aspetti piÃ¹ drammatici e contraddittori del mondo. Il suo lavoro Ã¨ riconosciuto e richiesto da importanti Organizzazioni non lucrative come Pangea e Soleterre per documentare l'operato in territori segnati da recenti conflitti, tra cui l'Afghanistan e l'Ucraina. Forte di numerose mostre e premi conseguiti, Panella condividerÃ la sua preziosa testimonianza per sensibilizzare e informare il pubblico sui temi dellâ€™impegno civile e della dignitÃ umana. Il suo portfolio completo Ã¨ disponibile all'indirizzo https://ugopanella.it .

A moderare lâ€™incontro sarÃ Gastone Gal, Vice Presidente nazionale dell'A.N.E.I. (Associazione Nazionale Ex Internati), figura di spicco nel panorama dellâ€™associazionismo nazionale. La sua presenza sottolinea la valenza storica e sociale dell'evento, collegando la documentazione contemporanea di Panella alla memoria storica. L'ingresso alla manifestazione Ã¨ libero per entrambe le sessioni, fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni sullâ€™evento o per dettagli sulla partecipazione, Ã¨ possibile contattare il numero 328/1850751.