Domenico Francesco Della Sciucca presenta il libro "Promozione Salvezza"

Oggi alle ore 18, nella Sala "Camplone" della Camera di Commercio Chieti-Pescara, si terrÃ la presentazione alla stampa e alla cittadinanza del libro "Promozione Salvezza", opera prima del pescarese Domenico Francesco Della Sciucca. Un racconto autobiografico nel quale l'autore si mette a nudo, confessando tutte le sue fragilitÃ adolescenziali.

E' la storia vera di un ragazzo dai sentimenti molto profondi, alla costante ricerca di emozioni e contatti umani, vissuti in gran parte tra i banchi di scuola, sulle gradinate di uno stadio, nelle piste da ballo in discoteca e attraverso la musica, considerata da "Nico" una efficace terapia per combattere la depressione. Un lavoro introspettivo, dove l'umoralitÃ emerge tra alti e bassi, esaltazioni e delusioni, spensieratezza e angoscia, momenti indelebili e giornate da dimenticare.

Il parallelismo con le vicende calcistiche del Pescara, che in quegli anni lotta dapprima per il mantenimento della categoria per poi ritrovarsi in seguito proiettata nuovamente nella serie cadetta, si sposa perfettamente con il vissuto dello scrittore, passato da una fase di scoramento generale alla piena rinascita spirituale. La sua anima ribelle ritrova il giusto equilibrio e con la maturitÃ acquisita si presenta al futuro prossimo con una corazza difensiva, frutto delle esperienze del passato.

Il libro, sostanzialmente, Ã¨ un invito a guardarsi dentro senza nascondersi e rinchiudersi in se stessi. Aprirsi agli altri, anche con la consapevolezza di poter essere incompresi, Ã¨ una terapia liberatoria che serve a comprendere chi sono veramente le persone che si hanno attorno e su chi poter contare nei momenti di sconforto. CiÃ² che emerge da questo romanzo di vita vissuta Ã¨ la purezza d'animo di un giovane che non ha mai fatto ricorso a vizi e eccessi per cancellare l'inquietudine. Un libro da far leggere ai ragazzi di oggi.