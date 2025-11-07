"Lunga vita agli alberi" con Giovanni Storti e Stefano Mancuso al teatro Massimo

Domenica 18 gennaio al Teatro Massimo di Pescara andrà in scena alle 21 “Lunga vita agli alberi”. Organizzazione a cura di Best Eventi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets (online + punti vendita). Info: 085.9047726 - www.besteventi.it.

LUNGA VITA AGLI ALBERI è uno spettacolo teatrale che vuole svelare i misteri del mondo vegetale attraverso un viaggio appassionante e sorprendente con una coppia d’eccezione: Giovanni Storti è un curioso viaggiatore accompagnato dal Professor Stefano Mancuso, la sua guida sapiente e illuminata. Il loro viaggio è raccontato dalla regia visionaria e poetica di Arturo Brachetti, che trasforma la narrazione in magia, coinvolgendo il pubblico in una atmosfera di grande suggestione. Questo spettacolo è un ideale viaggio in tre tappe tra natura, comicità e conoscenza, alla scoperta delle tre parti fondamentali di una pianta: radici, fusto e chioma. Racconta la loro importanza e il loro impatto sulla vita dell’uomo e sull’ecosistema.

Si inizia con le radici, dove le piante lottano nel sottosuolo per risorse e sopravvivenza formando una rete sotterranea, fatta di comunicazione, collaborazione e competizione. Il viaggio prosegue con il fusto, un luogo di resistenza e crescita. Qui si affrontano i temi dell’adattamento delle piante ai cambiamenti climatici e alle avversità. Il fusto diventa il ponte tra terra e cielo, un simbolo di trasformazione che infonde speranza. Infine, si giunge alla chioma verde che celebra la bellezza, l’armonia e il potenziale rivoluzionario delle piante. Lungo il viaggio, Giovanni Storti esplorerà con stupore e ironia questo mondo affascinante mentre Stefano Mancuso ne svelerà i segreti stupefacenti.

LUNGA VITA AGLI ALBERI non è solo un’esperienza teatrale: alternando comicitàÌ e momenti di riflessione, vuole sensibilizzare il pubblico sulla cruciale importanza del mondo vegetale per la vita sulla Terra, dimostrando come arte e scienza possano dialogare per generare consapevolezza e ispirare il cambiamento.