Concerto dedicato alle musiche inedite di Alessandro De Santis nella sala consiliare del Comune

Si terrà sabato 8 novembre alle ore 19, nella sala consiliare del Comune di Pescara, l’evento concertistico dedicato alle musiche inedite del compositore contemporaneo Alessandro De Santis. Il programma prevede l’esecuzione di quattro opere rappresentative della sua produzione musicale: Estesa luce, per soprano, contralto e orchestra da camera; Exit, per soprano e orchestra da camera; Serra, per orchestra d’archi e percussioni; Come Dio, per soprano, contralto, tenore, basso e orchestra.

L’evento è una produzione artistica promossa dall’associazione musicale “G. Rossini” di Roseto degli Abruzzi e dall’Associazione Musicale “Symphonia 2000” di Pescara. Sul palco si esibiranno la MAx Contemporary Orchestra e le voci soliste Mery Rosada (soprano), Marta Pacifici (mezzosoprano), Margherita Scaramuzza (mezzosoprano), Benedetto Agostino (tenore) e Giacomo Bello (basso).

La direzione d’orchestra e la direzione artistica dell’evento sono affidate al Maestro Manfredo Di Crescenzo. Il concerto è realizzato con il sostegno della RASI – Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione, dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, della Regione Abruzzo e del MIC – Ministero della Cultura. Ingresso: 5 euro. Info: 329/6320326 – 328/4622163.