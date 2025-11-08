Sabato 8 novembre - La Parola del Signore

GesÃ¹ diceva ai discepoli: Â«Fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perchÃ©, quando questa verrÃ a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi Ã¨ fedele in cose di poco conto, Ã¨ fedele anche in cose importanti; e chi Ã¨ disonesto in cose di poco conto, Ã¨ disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderÃ quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darÃ la vostra? Nessun servitore puÃ² servire due padroni, perchÃ© o odierÃ lâ€™uno e amerÃ lâ€™altro, oppure si affezionerÃ allâ€™uno e disprezzerÃ lâ€™altro. Non potete servire Dio e la ricchezzaÂ». I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. Egli disse loro: Â«Voi siete quelli che si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori: ciÃ² che fra gli uomini viene esaltato, davanti a Dio Ã¨ cosa abominevoleÂ». (Lc 16,9-15)

Oggi sentiamo lâ€™eco della parola di ieri, in cui GesÃ¹ elogia l'amministratore che nel donare avrebbe trovato la soluzione alla sua situazione, ci esorta a servirci dei beni per fare il bene, senza vivere asserviti dai beni che, in tal caso, diventerebbero i nostri veri mali.

GesÃ¹ vuole mettere in evidenza lâ€™ipocrisia, che tante volte Ã¨ presente nellâ€™essere umano, che tante volte ci fa sentire migliori, come gli scribi e farisei, Â«â€¦ ma Dio conosce i vostri cuori: ciÃ² che fra gli uomini viene esaltato, davanti a Dio Ã¨ cosa abominevoleÂ».

PerchÃ© se anche noi mettiamo il possesso al primo posto, molto spesso, non vengono messe al posto giusto, le persone che sono importanti per noi e che forse pensiamo di amarle.

Anche, per me e te, il possedere o ricercare glorie o riconoscimenti terreni, ci distolgono dalla sequela di GesÃ¹ perchÃ© sempre piÃ¹ chiaramente, abbagli dellâ€™apparire da cui ci lasciamo ingannare, ci distolgono dal vivere la sua Parola. Anche perchÃ© l'essere umano, se non Ã¨ illuminato dallo Spirito, viene guidato dai suoi desideri e Dio, che non Ã¨ padrone ma padre, che ci vuole come figli, liberi dagli inganni e dalle seduzioni. Se scegliamo Lui possiamo godere, giÃ in questa vita, del suo amore e sentirci appagati e sazi nell'anima e nella mente.

Ed io chi scelgo Dio o il denaro? Posso dire di essere Fedele Signore? Come vivi il vangelo nel quotidiano?

Signore, rendimi libero da ogni schiavitÃ¹ e dammi la forza e il coraggio di scegliere ciÃ² che Ã¨ essenziale per vivere la vita da Figlio Tuo ed insegnami ad amare come ami Tu tutti gli essere umani. Amen