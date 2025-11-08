Peppe Iodice di scena con "Ho visto Maradona!" al teatro Massimo

Peppe Iodice porterÃ in scena "Ho visto Maradona!" al teatro Massimo di Pescara il prossimo 27 novembre alle ore 21. Spettacolo organizzato da Best Eventi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets (online + punti vendita). Info: 085.9047726, www.besteventi.it .

Cosa accadrebbe se Peppe Iodice per un giorno si trovasse a contatto con lâ€™aldilÃ ? Cosa racconterebbe Peppe di ritorno dal luogo dove ci sono tutte le veritÃ che forse noi non vediamo, o non vogliamo vedere? Questo Ã¨ lâ€™incipit del nuovo spettacolo, grazie ad una serie di incontri soprannaturali, uno su tutti quello con il piede dâ€™oro, patrono laico della cittÃ di Napoli. Iodice ci rivela tutto ciÃ² che ha visto, capito, scoperto, tutti gli incontri che ha fatto e che gli hanno aperto finalmente gli occhi.



Un gioco narrativo che permette al comico napoletano di essere ancora piÃ¹ libero, sincero, autentico, un meccanismo che innesca il talento di Iodice con una visione del mondo priva di ogni freno e convenzione. Intorno a lui gli amici di sempre, ma anche ospiti indesiderati che si erano riuniti per lâ€™ultimo saluto e che invece si trovano di fronte un Peppe Iodice piÃ¹ vivo che mai, pronto a scatenarsi e a divertire ancora una volta i suoi tantissimi fans.