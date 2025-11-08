"Collisioni. Verdi vs Dalla" martedÃ¬ 11 novembre al teatro Massimo

Giuseppe Verdi e Lucio Dalla si incontrano in una nuova Collisione fuori dagli schemi: un dialogo tra epoche, linguaggi e immaginari, nato da pochi e semplici ingredienti â€” lâ€™unione tra parola e musica, la forza del racconto e il mare come simbolo poetico e fonte dâ€™ispirazione per lâ€™arte italiana. Lo spettacolo Collisioni. Verdi vs Dalla Ã¨ realizzato allâ€™interno del Festival Internazionale Alessandro Cicognini, diretto da Davide Cavuti, con il sostegno del Ministero della Cultura. Lâ€™appuntamento Ã¨ per martedÃ¬ 11 novembre alle ore 21 nel teatro Massimo.

Due artisti che hanno saputo raccontare il proprio tempo, nella sua complessitÃ e nelle sue contraddizioni: dallâ€™Italia risorgimentale agli anni Settanta, le loro opere riflettono i cambiamenti del Paese e della societÃ . Le canzoni di Lucio Dalla, nella loro originalitÃ e dolcezza, e le arie di Giuseppe Verdi, intrise di passione e dramma, si rispecchiano in un percorso musicale capace di intrecciare emozione, riflessione e memoria collettiva.

Collisioni Ã¨ lo spettacolo-concerto firmato IdentitÃ Musicali, che torna in una veste completamente rinnovata. Sul palco, accanto al narratore Alfredo Bruno, si esibiranno i musicisti dellâ€™Ensemble Baccano, diretti da Paolo Capanna, autore anche degli arrangiamenti. Le voci di Andrea Simone Palumbo (per Dalla) e Riccardo Liberatore (per Verdi) daranno vita a un confronto inedito tra due mondi musicali solo apparentemente lontani.

I biglietti sono disponibili nei punti vendita del circuito Ciaotickets e online al link: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/collisioni-verdidalla-con-ensemble-baccano. SarÃ possibile acquistarli anche la sera dello spettacolo presso la biglietteria del teatro. Costo del biglietto: 5 â‚¬.