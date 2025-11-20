“I Panni Sporchi si lavano in pubblico”: il 25 novembre a Montesilvano il flash mob nazionale contro la violenza sulle donne

Torna nelle piazze d’Italia “I Panni Sporchi si lavano in pubblico”, il format nazionale ideato dall’Associazione CAMbiamenti di Pescara, che arriva a Montesilvano in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza maschile sulle donne (a livello nazionale c’è stata già ad ottobre una tappa a Genova ed una a Siracusa).

L’appuntamento, con il patrocinio del comune di Montesilvano, è fissato per martedì 25 novembre, a partire dalle ore 16:00 in Piazza Diaz.

Il cuore dell’evento è costituito da una passeggiata simbolica che attraverserà le vie della città. Uomini e donne cammineranno insieme, ma saranno principalmente gli uomini a farsi carico di un gesto potentissimo: porteranno dei “panni” di carta sui quali sono scritte frasi che esprimono stereotipi e violenza verbale, affiancate dalla loro trasformazione in un messaggio positivo.

Alla fine del percorso, questi “panni” verranno simbolicamente stesi in pubblico, appesi a fili tenuti da altri uomini, a rappresentare la volontà di “lavare i panni sporchi” della violenza non più in privato, ma alla luce del sole, rompendo il muro di omertà e indifferenza.

Le frasi che verranno ribaltate (Stai zitta diventa Ti ascolto; È casa mia, comando io diventa È casa nostra, decidiamo insieme; Se l’è cerata diventa Volevo solo colpevolizzarla; Sei inutile diventa Sei importante, solo per fare un esempio) sono state elaborate da uomini autori di violenza seguiti dal CUAV (Centro di Ascolto per Uomini Autori di Violenza) di Pescara e testimoniano un concreto percorso di consapevolezza e cambiamento.

Nato da un’idea di Luca Battaglia, presidente di CAMbiamenti APS, il format si è rapidamente espanso a macchia d’olio, creando una rete nazionale che coinvolge associazioni, CUAV e realtà come Maschile Plurale e RELIVE. L’obiettivo è rendere responsabili gli uomini nel contrasto alla violenza di genere.

L’evento di Montesilvano si avvale del supporto di diversi partner locali e nazionali: Maschile Plurale ETS-APS; Associazione Relive, Centro Famiglie, ONIKUMA ASD, Centro Aliseo, SuLLeali, CAM Ferrara, Estia, Spazio Mincio, Formula.