Pescara, chiuso il bando del Premio Nazionale Fornace Caravaggio

L’Associazione Fornace Caravaggio e l’Associazione I Borghi della Riviera Dannunziana, con la collaborazione dell’Associazione Editori Abruzzesi e il patrocinio della Regione Abruzzo, della Provincia di Pescara e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, indicono il Premio Nazionale Fornace Caravaggio, riservato a poesie inedite in lingua italiana dal tema “Acqua e Terre” in memoria di Salvatore Quasimodo.

“Una collaborazione con I Borghi della Riviera Dannunziana nata per caso, quando il suo presidente Antonio Fagnani ci ha contatto e insieme abbiamo deciso di creare questo premio. La mission della Fornace Caravaggio? In primis cito l’azienda Carlo Maresca che ha voluto la creazione della Fondazione situato nello storico edificio della Fornace Forlani in via Caravaggio. Lo spazio sarò teatro di convegni e incontri sul tema legati alla storia e alle tradizioni del territorio ma, soprattutto, iniziative volte a promuovere giovani talenti in ambito musicale, letterario e artistico di vario genere” ci spiega Marcella Liliana del consiglio di amministrazione della Fondazione Fornace Caravaggio.

Premi:

Per i dieci autori finalisti : Diploma di merito, cesto di prodotti enogastronomici e pubblicazioni storico-turistiche dell’Abruzzo.

: Diploma di merito, cesto di prodotti enogastronomici e pubblicazioni storico-turistiche dell’Abruzzo. Per i tre autori primi classificati: Targa; Premi in denaro in caso di presenza (senza possibilità di delega) alla premiazione (500,00 euro per il primo classificato; 250,00 euro per il secondo classificato; 150,00 euro per il terzo classificato).

Tutte le opere finaliste saranno pubblicate in un volume, a cura dell’Associazione I Borghi della Riviera Dannunziana, della Fornace Caravaggio e dalle Edizioni Tabula Fati.

Gli autori cedono a titolo gratuito il diritto di pubblicazione (per tre anni dalla data di pubblicazione del libro). Una copia della pubblicazione sarà loro assegnata gratuitamente.

La proclamazione dei vincitori avverrà durante la giornata di premiazione che si svolgerà presso Fornace Caravaggio in Via Caravaggio n. 127 di Pescara alle ore 15:00 del giorno di domenica 15 febbraio 2026.