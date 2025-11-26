Alla d’Annunzio il workshop “Data4Innovation: Opportunities, Challenges, and Future Directions”

Giovedì 27 novembre il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara ospiterà il workshop “Data4Innovation: Opportunities, Challenges, and Future Directions”, dedicato al tema della data governance e al ruolo strategico dei dati per i processi di innovazione nelle organizzazioni pubbliche e private. L’iniziativa rientra nelle attività del progetto Prin Pnrr 2022 “Data4Innovation - Data ecosystem governance toward enhancing data sharing for innovation: implications for organizations”, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca con fondi PNRR e dall’Unione europea nell’ambito di NextGenerationEU.

Il workshop, co-organizzato dalla “d’Annunzio”, dalla “Luiss Guido Carli” e dall’Università di Modena e Reggio Emilia, intende rafforzare il legame tra ricerca e pratica manageriale, promuovendo un ecosistema di collaborazione tra ateneo, istituzioni e imprese del territorio. Le sessioni saranno dedicate a esplorare come una data governance efficace possa favorire l’innovazione, tutelando al tempo stesso i diritti delle persone e la sicurezza delle informazioni, e a condividere buone pratiche e soluzioni operative fondate sulle più recenti evidenze scientifiche.

L’evento, in programma presso il Polo Micara (Room D Lab), si aprirà alle ore 11 con i saluti istituzionali e una panoramica sul progetto Data4Innovation a cura della professoressa Federica Ceci e della professoressa Niloofar Kazemargi. Seguirà una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di Paolo Santucci, dirigente del Comune di Pescara, Luca Di Nicola dell’impresa INFOTEAM srl, Claudia Pelagatti in rappresentanza di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Riccardo Di Nisio, Ceo dell’impresa Diskover Srl e Aniello Gentile, esperto di cyber security e membro del Consilio Generale del CSIT, chiamati a discutere sfide, opportunità e bisogni concreti legati alla condivisione e alla valorizzazione dei dati nei diversi contesti economici e territoriali.

Nel pomeriggio i lavori proseguiranno nell’Aula 4 del Polo di viale Pindaro, con la presentazione delle attività di ricerca sviluppate dai gruppi dell’Università “d’Annunzio” e gli interventi di Federica Ceci, docente di Organizzazione ed Innovazione, Niloofar Kazemargi, docente di Organizzazione e Sistemi informativi all’Università di Modena e Reggio Emilia, con Simona Leonelli, docente di Organizzazione e Imprenditorialità della Luiss Guido Carli, con Paolo Spagnoletti, docente di Organizzazione e Sistemi Informativi e Blerina Sinaimeri, docente di Informatica.

"Siamo particolarmente orgogliosi di aver vinto un bando PRIN su questi temi - sottolinea la professoressa Niloofar Kazemargi, membro del team di ricerca di Data4Innovation - perché si tratta di un riconoscimento importante per l’Università “d’Annunzio” e per la qualità delle nostre attività scientifiche, che vengono così proiettate in una rete nazionale e internazionale di primo piano".

"Per la “d’Annunzio” è fondamentale collaborare in modo strutturato con le imprese del territorio - aggiunge la professoressa Federica Ceci - condividendo dati, competenze ed esperienze che possano tradursi in innovazione, nuove opportunità di sviluppo e un impatto concreto sul tessuto economico e sociale locale".