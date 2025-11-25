Giornata Mondiale dell'Olivo: a Loreto Aprutino tre giornate di eventi tra cultura, tradizioni e degustazioni

Per celebrare la Giornata Mondiale dell'Olivo, istituita dall'Unesco, in programma domani, l'associazione "APS Loreto Ãˆ.." ha promosso anche quest'anno un ricco calendario di iniziative dedicate al simbolo piÃ¹ autentico del territorio. Le iniziative si sono giÃ svolte il 16, 22 e 23 novembre e hanno registrato una grande partecipazione di pubblico. I visitatori sono stati accompagnati in un vero e proprio viaggio esperienziale tra uliveti, frantoi, borghi, arte e tradizioni contadine.

Domenica 16 novembre, in collaborazione con l'associazione "Emblema", si Ã¨ svolto l'evento "Il triangolo d'oro" un percorso guidato fra Loreto Aprutino â€“ Moscufo â€“ Pianella. Tra borghi, oleifici, cantine, musei e chiese, i partecipanti hanno potuto scoprire l'anima autentica delle colline abruzzesi e le eccellenze che le caratterizzano.

Sabato 22 e domenica 23 novembre, presso l'Oleoteca Regionale di Loreto Aprutino, si Ã¨ tenuta invece l'iniziativa "Lâ€™olivo: Radici e Bellezza", interamente dedicata alla cultura dell'olivo e dell'olio extravergine. I visitatori hanno potuto vivere l'atmosfera di un antico frantoio trasformato per l'occasione in uno spazio che ha visto insieme arte, cultura e gusto con estemporanee di pittura e mostre fotografiche e pittoriche a tema; laboratori e concorsi fotografici; show cooking e degustazioni con lo chef Roberto Carota; spettacoli musicali e teatrali con il gruppo folcloristico "Allegra Compagnia"; incontri tematici con esperti del settore.

Tra i relatori: Luigi Caricato, giornalista ed editore, ideatore del progetto culturale Olio Officina che mira alla creazione di un vero e proprio prodotto turistico dell'olio; Lorenzo Cerretani, studioso di tecnologie alimentari; Silvano Ferri, Presidente del Consorzio di Tutela DOP Aprutino-Pescarese; Stefano Di Giulio, produttore e cofondatore della ComunitÃ Toccolana; Domenica Sileo produttrice di olio EVO d'eccellenza. Le giornate si sono concluse con la premiazione del concorso fotografico curato dai maestri della "Memoria dellâ€™alloro", con giudice federale. Il primo posto Ã¨ andato a Renzo Di Marco con "Il tempo scultore"; il secondo a Valeriano Borghese con "L'Abbacchiatura"; il terzo a Paola Donatucci con "Lu vecchiÃ¨ che sta spiÃ lu giovane".

"Sono state tre giornate per vivere e celebrare l'olivo e la sua bellezza senza tempo - sottolinea Valeria Mazzatenta, presidente dell'associazione "Loreto Ãˆ.." - Un grande ringraziamento ai produttori, ai frantoi e alle cantine per il loro apporto fondamentale, cosÃ¬ come all'archeologo Davide Di Vittorio e alla storica dell'arte Donatella Di Marzio, le cui visite guidate hanno registrato una partecipazione straordinaria. Infine un ringraziamento speciale agli autorevoli relatori per la disponibilitÃ dimostrata e l'alto profilo di approfondimento offerto, fonte di grande ispirazione e stimolo. Siamo giÃ al lavoro per la prossima edizione".