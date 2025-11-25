Mercoledì 26 novembre, alle 17.30, Millennials 2025 prosegue con il recital del chitarrista Giacomo Carletti: il musicista umbro interpreta pagine di Niccolò Paganini, Benvenuto Terzi, Mario Castelnuovo Tedesco, Ferdinando Carulli, Fernando Sor e Luigi Legnani. Il biglietto di ingresso al concerto costa 5€ e si terrà nella Sala Bellisario del Conservatorio "Luisa D'Annunzio", in viale Bovio.

Millennials, rassegna organizzata dalla Società del Teatro e della Musica "L. Barbara" in collaborazione con il Conservatorio "L. D'Annunzio", si articola in sei appuntamenti che porterrano sul palcoscenico giovani musicisti legati al nostro territorio per nascita, adozione o formazione. Uno spazio importante, un segno tangibile dell'attenzione riservata a musicisti di grande talento ma già capaci di farsi notare, in molti casi, dalla critica e dal pubblico e di affermarsi come vincitori di concorsi prestigiosi.

Giacomo Carletti è nato a Perugia e ha iniziato a studiare la chitarra sin da bambino, inizialmente si è dedicato alla chitarra elettrica, orientandosi verso il rock, il pop e la musica etnica. Nel 2013 ha incontrato il M° Edoardo Catemario che lo ha incoraggiato a dedicarsi esclusivamente alla chitarra classica. Da allora Giacomo ha frequentato regolarmente i suoi corsi e masterclass presso diverse accademie. Ha inoltre partecipato ad alcune masterclass con il M° Michael Lewin (professore alla Royal Academy of London) e il M° Paulino Garcia (specialista spagnolo della musica antica e della vihuela). Nel 2025 pubblica il suo primo disco, l’integrale dei “43 Ghiribizzi per Chitarra” di Niccolò Paganini con l’etichetta internazionale Brilliant Classics. Giacomo suona una vasta gamma di generi e stili, alternando performance in band rock e pop a concerti solisti di chitarra classica e da camera. Oltre alla sua attività di esecutore, è un apprezzato insegnante.