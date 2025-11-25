Partecipa a Pescara News

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Chiude di notte l'A14 tra Atri-Pineto e Pescara Nord: ecco quando

Inoltre sarÃ  interdetta al traffico la stazione di Pescara sud Francavilla

Redazione
AttualitÃ 
Condividi su:

Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria "Fonte Campo", sarÃ  chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara nord CittÃ  Sant'Angelo, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna, nei seguenti giorni e orari: 

  • dalle 22:00 di mercoledÃ¬ 26 alle 6:00 di giovedÃ¬ 27 novembre; 
  • dalle 22:00 di venerdÃ¬ 28 alle 6:00 di sabato 29 novembre. 

Di conseguenza, non saranno accessibili, verso Pescara/Bari, l'area di servizio "Torre Cerrano ovest" e l'area di parcheggio "Fonte Antica ovest" e, in direzione di Ancona/Bologna, l'area di servizio "Torre Cerrano est" e l'area di parcheggio "Fonte Antica est". Si precisa che, nelle stesse notti, ma con orario 18:00-6:00, verrÃ  istituito il divieto di sosta all'interno delle aree di servizio "Torre Cerrano ovest" e "Torre Cerrano est". 

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: 

  • verso Pescara/Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, seguire per SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Pescara nord CittÃ  Sant'Angelo; 
  • verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord CittÃ  Sant'Angelo, seguire per SS16 Adriatica verso Ancona e rientrare in A14 alla stazione di Atri Pineto.

Inoltre, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledÃ¬ 26 alle 6:00 di giovedÃ¬ 27 novembre sarÃ  chiusa la stazione di Pescara sud Francavilla, in entrata in entrambe le direzioni, Bari e Ancona. In alternativa, si consiglia: in entrata verso Ancona, Pescara ovest Chieti; in entrata verso Bari, Ortona.

Condividi su:

Seguici su Facebook