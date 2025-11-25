Fermata dai carabinieri con la patente falsa: denunciata una 25enne

Nelle prime ore del mattino odierno, durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri del Nor di Pescara hanno denunciato a piede libero una 25enne italiana, giÃ nota alle forze dellâ€™ordine, sorpresa alla guida di unâ€™auto con una patente risultata falsa. Lâ€™episodio si Ã¨ verificato intorno alle 2:40, in via del Circuito, quando una pattuglia ha intimato lâ€™alt a una Fiat Punto. Il veicolo, intestato a un 51enne italiano, Ã¨ stato sottoposto ai normali accertamenti previsti in questi casi.

Alla richiesta dei documenti, la giovane ha consegnato ai militari una patente di guida che, fin dalle prime verifiche, ha destato sospetti. Successive verifiche hanno confermato i dubbi: il documento era contraffatto. Gli accertamenti hanno inoltre permesso di appurare che la conducente non aveva mai conseguito una patente di guida, risultando dunque priva dei requisiti per mettersi alla guida di qualsiasi veicolo.

A fronte delle irregolaritÃ riscontrate, i Carabinieri hanno provveduto a denunciare la 25enne allâ€™AutoritÃ Giudiziaria competente per uso di atto falso e guida senza patente, mentre lâ€™automobile Ã¨ stata sottoposta a fermo amministrativo. Lâ€™episodio si inserisce nellâ€™ambito delle costanti attivitÃ di prevenzione e controllo dei Carabinieri sul territorio provinciale, mirate a garantire la sicurezza stradale nelle ore notturne, particolarmente sensibili a comportamenti irregolari e situazioni di potenziale pericolo.