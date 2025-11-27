"Il coraggio delle donne", a Pescara l'incontro promosso da Uil Abruzzo

Venerdì 28 novembre, alle ore 10, all'Auditorium Petruzzi di Pescara - via delle Caserme, 24 a Pescara - si terrà l'incontro "Il coraggio delle donne" promosso da Uil Abruzzo attraverso il Coordinamento Uil Pari Opportunità e l'Officina della Legalità del Premio nazionale Paolo Borsellino.
Interverranno: Ivana Veronese, segretaria confederale Uil nazionale; Michele Lombardo, segretario generale Uil Abruzzo; Gianna Tollis, responsabile del Coordinamento Pari opportunità Uil Abruzzo; Valeria Toppetti, assessore alle Pari opportunità del Comune di Pescara; Cinzia Di Cintio, Sostituto Commissario della Polizia di Stato.