Inaugurato il nuovo blocco operatorio dellâ€™Ospedale di Pescara

Allâ€™Ospedale di Pescara Ã¨ stato inaugurato il nuovo blocco operatorio, un intervento strategico che rinnova in profonditÃ lâ€™intera area operatoria del presidio.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, lâ€™assessore regionale alla Salute Nicoletta VerÃ¬ e il sindaco di Pescara Carlo Masci, insieme al direttore generale della Asl di Pescara Vero Michitelli con la Direzione Strategica.

"Il nuovo blocco operatorio - si legge in una nota dell'azienda sanitaria pescarese - comprende quattro sale moderne, progettate secondo i piÃ¹ avanzati standard strutturali, tecnologici e igienico-sanitari. Sistemi di ventilazione a contaminazione controllata, superfici ad alta sanificabilitÃ , controllo digitale dei parametri di sala e nuove dotazioni per la chirurgia avanzata â€” tra cui colonne laparoscopiche 3D e una sala dedicata alla chirurgia robotica Da Vinci Xi â€” renderanno piÃ¹ sicuri, precisi ed efficienti i percorsi chirurgici.

Lâ€™intervento segna la prima fase di un progetto piÃ¹ ampio, che porterÃ alla completa riorganizzazione dellâ€™area operatoria con lâ€™obiettivo di aumentare la capacitÃ produttiva, migliorare la programmazione delle sedute e ridurre i tempi di attesa per i cittadini.

La Asl di Pescara prosegue cosÃ¬ nel percorso di modernizzazione dellâ€™Ospedale, coniugando innovazione, sicurezza e qualitÃ delle cure".

(Nota: le foto ritraggono lâ€™inaugurazione, tranne quella del dg, scattata durante un sopralluogo a lavori quasi ultimati)