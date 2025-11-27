Stagione senza sosta per l'Atletica Vomano: risultati, crescita e continuità

Interminabile la stagione sportiva dell’Atletica Vomano, che ogni anno prende il via a gennaio e si conclude a dicembre, con un’attività intensa che abbraccia l’agonismo, la promozione, il settore giovanile e master. I Centri CONI di Montesilvano e Pagliare restano punti fermi per lo sviluppo e la formazione dei giovani atleti. Anche nel 2025, il club si è distinto a livello nazionale, chiudendo al quarto posto assoluto sia nel Campionato Italiano di Corsa su strada, sia nel Campionato Italiano di Società di Cross Assoluto. Un risultato di altissimo profilo che conferma l’Atletica Vomano come trampolino di lancio per atleti di valore.

Su tutti spicca Celestin Nidukumana, che ha riportato il club in ambito internazionale: vincitore della finale nazionale di Corsa a Cassino, secondo nella mezza maratona tricolore, terzo nei 10 km su strada, secondo nella graduatoria nazionale dei 10.000 metri su pista.

Il capitano Stefano Massimi ha confermato il suo spessore tecnico: ottima la sua prova nella mezza maratona di Milano, il quinto posto nei 10.000 metri su pista e diversi successi su strada, tra cui oltre 35 vittorie tra gare regionali e nazionali.

Rivelazione dell’anno è stato Mihail Sirbu, in continua crescita, che ha chiuso la stagione con uno straordinario tempo di 1h03’45” sulla mezza maratona.

Importante anche il salto di qualità di Lorenzo Dell’Orefice, atleta locale che ha confermato il suo potenziale, e il buon contributo di Thomas Sorci, che nonostante alcuni problemi fisici ha saputo esserci nei momenti chiave.

Buoni piazzamenti sono arrivati anche da Mohamed Zerrad e Hajjaj El Jebli, a conferma di un gruppo compatto e competitivo nei momenti decisivi.

Nel settore giovanile, sempre fiore all’occhiello della società, brillano i risultati di Matteo Cilli, vincitore regionale nei 1500 e 3000 metri su pista, e protagonista anche su strada. Carla Pulcinella ha conquistato il titolo regionale nella categoria ragazze, mentre tanti altri giovani si sono messi in evidenza durante l’estate in gare su strada e nel cross di Osimo.

Ancora una volta, l’Atletica Vomano dimostra di essere una delle società più attive e complete del panorama italiano, capace di coniugare risultati, formazione e contributo concreto alla crescita dell’atletica a livello regionale e nazionale.