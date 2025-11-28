A Pescara due giornate dedicate alla disabilità, c'è "Noi al centro" con Siani e Oliveri

"Pescara ancora una volta si dimostra capofila nelle iniziative che riguardano la disabilità e il terzo settore". Con queste parole l'assessore comunale Massimiliano Pignoli ha annunciato "Noi al centro", la manifestazione del 2 e 3 dicembre prossimi al teatro Massimo e all'auditorium Flaiano promossa per il secondo anno in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. "Abbiamo previsto, grazie agli sponsor, due giorni di spettacolo. Il primo è quello vedrà la partecipazione di Alessandro Siani mentre la seconda giornata vedrà la partecipazione di Vincenzo Olivieri che sta realizzando un laboratorio di teatro con le persone con disabilità", ha annunciato Pignoli ringraziando chi ha collaborato e sostenuto l'evento e annunciando i tutto esaurito, con richieste che arrivano anche da fuori.

"Il primo giorno, il 2, al Massimo, è previsto l'intervento di Ellery Latorre, la psicologa-psicoterapeuta e musicoterapeuta che introdurrà i temi della giornata, tutta incentrata sulla disabilità e sulla inclusività". Poi, ha spiegato Greta Massimi, del settore Politiche sociali, "seguiranno le testimonianze degli enti del terzo settore, e ognuno porterà sul palco la propria esperienza di vita e soprattutto di progettualità che vive quotidianamente sul territorio. Saranno mostrati progetti sperimentali, di ricerca medica come finalità sociale, come ad esempio quello del Tai Children, e saranno illustrati i servizi del Comune erogati attraverso le associazioni, come i centri diurni e il progetto Pescara Social Aut. Si potranno ascoltare poi le testimonianze delle associazioni che provengono dal mondo dello sport e, al termine, interverrà Alessandro Siani che sarà anche intervistato da alcuni ragazzi e ragazze con disabilità. Il 3 dicembre, all'auditorium Flaiano, Vincenzo Olivieri porterà in scena il frutto del lavoro del laboratorio teatrale che ha avviato per questa iniziativa, la cui finalità è quella di evidenziare le competenze che le persone con disabilità acquisiscono all'interno dei progetti e dei servizi del Comune di Pescara e degli enti del terzo settore".

La dirigente comunale Roberta Pellegrino ha sottolineato che "ogni anno il Comune di Pescara destina alla disabilità oltre tre milioni di euro nell'ambito del Piano sociale, tra centri diurni, sperimentazione di tirocini di inclusione, servizio di assistenza specialistica nelle scuole, tutto in collaborazione con una ventina di associazioni. Diventa sempre più evidente che le persone con disabilità sono speciali perché hanno una marcia in più e con "Noi al centro" vogliamo mettere al centro la valorizzazione di queste esperienze positive, ribaltando l'approccio assistenziale o spostando l'attenzione che in genere è concentrata solo sul disagio". E' stato anche ricordato che sono due i progetti attivi in questo momento in favore delle persone con disabilità e cioè l'avviso per l'erogazione di fondi (massimo mille euro) in favore della famiglie che trasportano i figli a scuola autonomamente (fino alle scuole secondarie di primo grado) e l'avviso per attivare i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale e all’autonomia delle persone con disabilità.

Queste tutte le realtà coinvolte in "Noi al centro": Ass. Uguali Nello Sport, Aism Pescara Sez. Provinciale Giuseppina Scogna, Fondazione Papa Paolo Sesto, Istituto Comprensivo 2, Madre Terra Ets, Don Orione Pescara, Ass. Accessibilità & Eventi Deaf Aps-Ets, Vittoria Odv La Citta’ Dei Ragazzi, Liceo Artistico, Musicale E Coreutico “Misticoni Bellisario”, Istituto Tecnico Tito Acerbo, Istituto Scolastico Major, Diversuguali Odv, Isav Odv, Aido, Sottosopra, Endas Abruzzo Aps, Sos Autismo Insieme Per L’inclusione, Fondazione Camillo De Lellis, Ass. Solidago, La Casa Volante Blu, Fondazione Caritas, Fight Academy, Unitalsi Pescara, Neurodivert Lab, Arda Odv, Autismo Abruzzo Onlus, Cosma Odv, Percorsi Odv, Coop. La Nave, Fondazione Anffas Pescara La Gabbianella, Ass. Orizzonte, Fondazione Oltre Le Parole, Ass. Aned, Ass. L’abbraccio Prematuri.