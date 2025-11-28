In Abruzzo saldi invernali al via il 3 gennaio 2026

L'assessore regionale alle attivitÃ produttive, Tiziana Magnacca, ha comunicato che i saldi di fine stagione invernale partiranno sabato 3 gennaio 2026 e avranno una durata di 60 giorni come da apposita determina.

L'indicazione del primo sabato di gennaio Ã¨ in linea con quanto stabilito a livello nazionale dalla commissione Commercio della Conferenza delle Regioni per una data unica per tutto il territorio nazionale. Il via libera in Abruzzo Ã¨ arrivato al termine delle consultazioni con le associazioni di categoria regionali che hanno condiviso la data con il settore commercio dell'assessorato.

I saldi andranno dunque avanti, come consuetudine, per due mesi, cioÃ¨ fino allâ€™inizio di marzo. In questo arco temporale potranno pertanto essere effettuate le vendite di fine stagione. Unâ€™opportunitÃ preziosa sia per i commercianti sia per i clienti, giÃ a partire dagli ultimi giorni delle feste di Natale.