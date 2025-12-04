Ultimo appuntamento per la rassegna Vuelvo al Sur con i musicisti di Max Gazzè

Ultimo incontro per Vuelvo al Sur, progetto artistico dedicato all'arte, alla relazione e all’incontro. Appuntamento sabato 6 dicembre alle 20,30 a i Luoghi dell’Anima in via di Sotto, 120/8 a Pescara con Jouer de La Musique con il duo Manuel Petti (fisarmonica), Marco Molino (vibrafono, percussioni). Il biglietto per il concerto più aperitivo ha un costo di 25 euro, solo concerto 15 euro. Info e prenotazioni: 3388008599.

“Un viaggio nelle tradizioni musicali del mondo con una formazione atipica e cameristica - spiegano gli organizzatori di Avalon Progetto Tango -. Dal valzer Musette di Lagrene, al tango di Piazzolla, alla musica tradizionale brasiliana di Sivuca e Pixinguinha, con un omaggio all’armonicista Toots Thielemans, fino a Charlie Parker, passando per composizioni originali di Manuel Petti”. Il duo si esibisce stabilmente per stagioni concertistiche e festival jazz in Italia e all’estero. Entrambi sono nella band di Max Gazzè nel Tour Amor Fabulas e Musicae Loci.



Una serata per "suonare musica, giocare con la musica, avvalersi della matericità del suono, delle vibrazioni che ci trasportano dentro a un altro nuovo me stesso, lasciarsi andare senza escludere più nulla, abbracciando di noi stessi la visione che ci porta altrove e ovunque, per restare con noi, per sentirci uniti a noi stessi e al tutto - commenta Matteo Laudadio, che con la sua voce narrante accompagna l’appuntamento con Petti e Molino, come altri in precedenza -. Per sentire che anche la distanza è uno spazio misurabile con il profondo che portiamo dentro e che ci fa guardare il mondo con gli occhi del cuore”.



La seconda edizione di Vuelvo al Sur è partita il 21 settembre scorso all’Auditorium Sirena a Francavilla al Mare con Vientos - Sonorità e racconti dell’America Latina per poi proseguire fra proiezioni, musica dal vivo, aperitivi, milonga, laboratori.