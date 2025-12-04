Stati Generali della Moda: "Abruzzo competitivo"

All’Aurum di Pescara si è svolta la prima edizione degli Stati Generali della Moda, promossa dalla Regione Abruzzo insieme alle Camere di Commercio e al sistema produttivo regionale. L’iniziativa ha riunito aziende, professionisti, associazioni e rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo di valorizzare una delle filiere più dinamiche e strategiche del territorio.

L’evento è stato fortemente sostenuto dall’assessore alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca, impegnata nel costruire nuove sinergie tra imprese, istituzioni e mercato per rafforzare la presenza dell’Abruzzo nel settore moda nazionale e internazionale.

Secondo il presidente della Regione, Marco Marsilio, “la moda cambia rapidamente e impone ascolto, confronto e capacità di interpretare il mercato. In Abruzzo operano aziende che progettano collezioni con oltre un anno di anticipo, unendo creatività, precisione e una forte componente artistica. Questa giornata - ha proseguito- ha mostrato un patrimonio di qualità e competenze che spesso non valorizziamo a sufficienza. Grazie al lavoro dell’assessore Magnacca e di tutti i partner, stiamo favorendo sinergie e percorsi di filiera che rafforzano la competitività delle nostre imprese e attraggono nuovi investimenti. Vogliamo sostenere un settore - ha concluso - che rappresenta un valore costruito in decenni di esperienza e che oggi costituisce una delle eccellenze dell’Abruzzo”.

Nel corso della giornata, che ha visto anche alla partecipazione in video collegamento della vicepresidente della regione Piemonte, Elena Chiorino, il presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara, Gennaro Strever, ha evidenziato come l’Abruzzo possa vantare eccellenze mondiali nella sartoria, nell’oreficeria e nella pelletteria. Ha ricordato i tanti marchi presenti sul territorio sottolineando che rappresentano solo una parte del firmamento della moda che illumina la regione. Strever ha rimarcato l’altissimo livello di competitività del territorio, fondato su creatività, ingegno e capacità artigianale difficili – se non impossibili – da replicare altrove.

Gli Stati Generali della Moda segnano l’avvio di un percorso condiviso per consolidare il ruolo dell’Abruzzo nel panorama del fashion, promuovendo una rete regionale sempre più innovativa, integrata e competitiva.