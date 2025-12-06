Si accende a Manoppello la Magia del Natale: il concerto di Mammola e Brandi apre il cartellone degli eventi con "Anema e Core"

Sarà la musica ad inaugurare ufficialmente La Magia del Natale, il programma degli appuntamenti natalizi a Manoppello sparsi su tutto il territorio comunale fino al 6 gennaio. Il cuore del borgo antico, lunedì 8 dicembre, alle ore 17.30, nell’ex Chiesa di San Lorenzo ospiterà il concerto, a ingresso libero, “Anema e Core. Un secolo di musica in 14 corde”. Protagonisti il mandolinista di fama internazionale Francesco Mammola, originario di Pescocostanzo, e il virtuoso chitarrista casertano Alfonso Brandi, reduci da un’apprezzata tournée estiva negli Stati Uniti.

L’evento, promosso dalla Proloco Volto Santo con il patrocinio e il contributo del Comune di Manoppello, celebra la festa dell’Immacolata offrendo al pubblico un’esibizione di grande valore artistico. Dai classici della tradizione fino ai compositori contemporanei, in un intreccio di emozioni, intensità e virtuosismi il duo Mammola - Brandi accompagnerà gli spettatori in un viaggio musicale che attraversa un secolo di melodie ed unisce le sonorità brillanti del mandolino alla profondità della chitarra.

“Aprire il calendario natalizio con un appuntamento musicale di questa qualità è un orgoglio per la nostra comunità – dichiara il vicesindaco e assessore alla Cultura e agli eventi Giulia De Lellis – La Magia del Natale è un programma che nasce grazie alla collaborazione tra amministrazione, associazioni e comitati protagonisti fondamentali della vitalità culturale della città e del successo dell’intero programma che ringraziamo per l’impegno e la passione. L’obiettivo comune è offrire occasioni di condivisione, cultura e bellezza per tutti, dai più piccoli agli adulti”.