Cambia la viabilitÃ  davanti all'ex stazione: via Orazio a doppio senso tra via Vittoria Colonna e via Conte di Ruvo

"C'Ã¨ una novitÃ per la viabilitÃ nella zona che va dalla stazione di Pescara Porta Nuova alla Tiburtina, fino al ponte Flaiano e quindi all'ingresso dell'Asse attrezzato". Lo annuncia l'assessore comunale Adelchi Sulpizio. "Chi transita in via Arnaldo Da Brescia (davanti all'ex stazione ferroviaria di Porta Nuova) ora ha la possibilitÃ di procedere in direzione nord su via Orazio, che Ã¨ diventata a doppio senso, mentre fino ad ora i mezzi erano obbligati a svoltare destra, su via Vittoria Colonna.

Dall'intersezione tra via Arnaldo Da Brescia con via Vittoria Colonna, dirigendosi a nord, i mezzi arrivano all'incrocio tra via Orazio e via Conte di Ruvo, dove sono stati realizzati una rotatoria - sostanzialmente davanti al sottopasso ferroviario - e uno spartitraffico. LÃ¬ Ã¨ possibile svoltare a sinistra per raggiungere la Tiburtina o via Lago di Campotosto oppure proseguire su via Orazio per poi svoltare a destra, in via dei Bastioni, arrivando davanti al mercato coperto. Diventa piÃ¹ semplice raggiungere l'Asse attrezzato e, nello stesso tempo, si alleggerisce il traffico che si crea in via d'Annunzio, rendendo la circolazione piÃ¹ fluida".