'Artigiano in Fiera', 56 aziende d'Abruzzo presenti a Rho

Sono 56 le imprese abruzzesi che, da oggi fino al 14 dicembre, accoglieranno i visitatori di Artigiano in Fiera al Padiglione Abruzzo (Fiera Rho â€“ pad. 3), una delle fiere piÃ¹ frequentate del 2025 con una previsione di oltre un milione di turisti.

Un altro nutrito risultato portato a casa dalla sinergia Camera di commercio Chieti Pescara e Regione Abruzzo con la compartecipazione della Camera del Gran Sasso. Un gioco di squadra che segna (e vince) a livello nazionale ed internazionale: oltre venti gli espositori in piÃ¹ rispetto allâ€™anno scorso ed una maggiore presenza degli artigiani nella delegazione, anche grazie ad una politica di partecipazione incentivante da parte delle istituzioni.

Gennaro Strever, presidente Camera di commercio Chieti Pescara: Â«Siamo soddisfatti di questo risultato e siamo convinti che lâ€™artigianato sia uno dei settori con le prospettive piÃ¹ interessanti per il 2026. Quello che vediamo ad Artigiano in Fiera Ã¨ un racconto straordinario, sul quale stiamo concentrando tutti i nostri sforzi. Qui ritroviamo un Abruzzo vivo, laborioso come sempre, con una grande voglia di fare e di emergere.Â»

Tiziana Magnacca, assessore regionale alle AttivitÃ produttive: Â«Questâ€™anno abbiamo voluto introdurre una novitÃ : lâ€™artigianato artistico, una forma di artigianato molto riconosciuta allâ€™estero e con una forte capacitÃ di attrazione. Una grande opportunitÃ per i nostri artigiani, che in questo weekend affollatissimo e prolungato avranno anche la possibilitÃ di incontrare buyer da tutto il mondo.Â»

Antonella Ballone, presidente della Camera di commercio del Gran Sasso: Â«Artigiano in Fiera rappresenta un appuntamento fondamentale per le nostre eccellenze regionali, che possono presentare e valorizzare le loro produzioni. Per questo sosteniamo con convinzione questo impegno, che apre loro nuove strade verso lâ€™internazionalizzazione.Â»Artigiano in fiera ha accolto in trentâ€™anni oltre 15000 imprese artigiane da oltre 100 paesi del mondo e 24 milioni di visitatori complessivi. Nel 2025, ci sono 2800 artigiani, provenienti da 90 paesi e con un padiglione in piÃ¹, per un totale di nove.

Qui lâ€™elenco delle imprese partecipanti: Caseificio San Giovanni Srl, FLAB SAS, DiCarlo&C snc, Sii Unica di Luca Lotteria, Pacella Mauro, Dâ€™Alberto Peppino, Casamarii di Lorenzo Amarii & C. sas, Oleificio Alto Tordino, De Santis Navio, Casa della cintura di Monaco Sara, Arteate di Di Luzio Lara, Fratelli Mercurii snc di Mercurii Jonny e Daniele, Fabrizio D'Eramo, DaduRicami di Troiani Davide, Fulvi ceramiche e decor di Elisa Fulvi, Mondo Cuoio Leonardo di Paolo Recchia, Confetti Pareggi srl, Pompa Macelleria, Oreficeria Di Rienzo Armando, Fra.Si srl, Liquirizia & affini, SocietÃ Agricola La Collina, Berardo sas, Mardevia srls, Az. Agr. Garofalo Patrizia, Umberto Buccicatino, Triveri srl, Di Fiore Stefano Salumificio, Europa Ovini Srl, Nunzio Nolletti, Azienda Agricola Podere al Sole di Silla Francesca, Bracevia a tutta pecora Srl, Azienda Agricola Tucci Giovina, Di Sciascio Nicoletta, Frantoio Mercurius, Le Api di PapÃ di Diego Alfideo, L'Ape e L'Arnia di Iacovanelli Giulio, Oro nella terra srls, Microbirrificio Opperbacco SocietÃ Agricola srl, Azienda Agricola Cascina Bruno di Rubini Francesco Bruno, Azienda Agricola Nero Peligno S.S.A, La Vastese srl, Minchilli Tartufi di Minchilli Domenico, Azienda Agricola Pamagiagare, Ripa Bianca dei Miracoli di Giuseppe Di Fabio, ALMA di De Annibailis Alessandra, Azienda agricola De Carolis Marco, Big Hop srls, Azienda Agricola Di Luzio Alessandra, Mercurii Luciano Di Mercurii Nicolino & C., Zaraca Rina, Handycare srls, Alessandrini Maria Rita, La Mascionara, Iezzi Rossana srl, Terre D'Acquaviva.