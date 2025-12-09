A Peppe Millanta il Premio Orvieto per la 'Letteratura per Ragazzi'

Il Premio di Letteratura per Ragazzi Laura Orvieto annuncia il vincitore per la sezione 12-15 anni dell'edizione 2025: il prestigioso riconoscimento è assegnato allo scrittore abruzzese Peppe Millanta per la sua opera Il Pescatore di stelle, illustrata da Lavinia Fagiuoli (Rizzoli 2025).

Daniele Mencarelli, invece, con Adelmo che voleva essere settimo (Mondadori) è il vincitore per la categoria 6-11 anni: dall'acclamato autore di 'Tutto chiede salvezza' (2020, Premio Strega Giovani, dal quale Netflix ha tratto una serie tv), una storia senza tempo dal respiro dei grandi classici capaci di raccontare l'avventura di diventare grandi.

Il Premio, fondato a Firenze nel 1953 per onorare la memoria di Laura Orvieto, celebra Millanta per il notevole valore narrativo dimostrato nel coinvolgere il pubblico adolescente. “Una grande emozione per un premio importante. Sono onoratissimo per questo traguardo e volevo ringraziare chi ci ha creduto dall'inizio: la mia editor Stefania Di Mella, che mi ha permesso di arrivare fin qui”, commenta l'autore.

L'opera di Peppe Millanta spicca sulle altre finaliste, come stabilito dalla giuria presieduta da Agata Diakoviez, distinguendosi per la sua qualità all'interno della letteratura per ragazzi. Questa vittoria arricchisce l'albo d'oro del Premio, che sotto la presidenza di Riccardo Nencini, presidente del Gabinetto Vieusseux, continua a promuovere l'eccellenza della produzione editoriale italiana per i giovani.

Il momento ufficiale per celebrare l'autore e tutti gli altri protagonisti di questa edizione si terrà a Firenze e si svolgerà nella storica Sala Ferri del Gabinetto Vieusseux, in Palazzo Strozzi, mercoledì 10 dicembre alle ore 10:30. Il Premio Laura Orvieto si classifica, ad oggi, come un punto di riferimento nella promozione della lettura e della cultura per le nuove generazioni.