Lâ€™abruzzese Loris Rasetta vince il Campionato Centro Italia MotorNext

Prestazione impeccabile per Loris Rasetta, pilota abruzzese originario di Loreto Aprutino e portacolori del Virtus Racing Team, protagonista dellâ€™ultima e decisiva prova del Campionato Centro Italia MotorNext, disputata sul crossodromo di Ripi (Grosseto).

In sella alla sua Husqvarna n. 619, Rasetta ha confermato lo stato di forma che lo ha accompagnato per tutta la stagione, chiudendo la giornata con una performance solida e autorevole.

Nelle qualifiche, dopo alcuni passaggi dedicati a prendere confidenza con il tracciato, ha fermato il cronometro sul secondo tempo assoluto, ponendo le basi per unâ€™altra giornata da protagonista.

In Gara 1, Rasetta parte con decisione e si inserisce subito nelle prime posizioni, transitando attorno alla terza/quarta piazza nelle fasi iniziali. Imposta il proprio ritmo con precisione e costanza, chiudendo in seconda posizione assoluta e di categoria.

In Gara 2 arriva la conferma del suo dominio: ottimo scatto dal cancello, transito in seconda posizione alla prima curva, quindi la progressione che lo porta a prendere la testa della corsa e a mantenerla fino alla bandiera a scacchi.

Grazie a un doppio risultato di altissimo livello, Rasetta conquista la classifica di giornata con un brillante 1Â° posto assoluto e 1Â° nella categoria Master MX1.

La prestazione conclusiva suggella una stagione di grande maturitÃ sportiva: Loris Rasetta si laurea infatti Campione del Campionato Centro Italia MotorNext, chiudendo al 1Â° posto assoluto della classifica finale.

A questo successo si affianca il lavoro continuo del Virtus Racing Team, che ha sostenuto il pilota con preparazione accurata, strategie mirate e un impegno costante lungo lâ€™intera stagione. Fondamentale anche il contributo degli sponsor, il cui supporto ha permesso di affrontare al meglio ogni appuntamento del campionato, garantendo a Rasetta le migliori condizioni tecniche e organizzative per esprimere tutto il suo potenziale.

Un risultato che premia costanza, impegno e talento del pilota abruzzese.