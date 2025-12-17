Onorificenze dell'Ordine 'al Merito della Repubblica Italiana', tre nuovi insigniti a Pescara e provincia

Giovedì 18 dicembre, alle ore 18,00, presso il Palazzo del Governo-Sala provinciale “Domenico Tinozzi”, si terrà la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana” conferite, con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 2025, a tre cittadini benemeriti residenti nella provincia di Pescara, che si sono particolarmente distinti verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, nonché nell’esercizio di pubbliche cariche, nelle attività a fini sociali, filantropici e umanitari, e per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

I prestigiosi riconoscimenti saranno consegnati alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose, nonché dei Sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti.

All’Orchestra di fiati del Conservatorio di Musica “Luisa D’Annunzio” -Istituto di Alta Cultura- di Pescara, diretta dal M° Marcello Martella, è affidata l’esecuzione del programma musicale della cerimonia.

Si indicano, di seguito, i nominativi degli insigniti:

Ufficiale dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana”:

BOZZA Angelo Mariano, Presidente del Tribunale di Pescara in congedo.

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana:

CAVICCHIA Demetrio Roberto, Intellectual Property Manager presso un’azienda privata.