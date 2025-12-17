K-Pop music is coming soon in Demon Hunters and Soda Pop al teatro Massimo

K-POP music is coming soon in Demon Hunters and Soda Pop, il live show tribute che reinterpreta in chiave spettacolare lâ€™universo emozionante e dinamico delle serie coreane da cui trae ispirazione, andrÃ in scena al teatro Massimo il prossimo 25 aprile 2026 alle 16:30. Organizzazione Elite Agency Group. I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ciaotickets (online + punti vendita). Info: 0871 305631, www.elitegroup.it. Unâ€™esperienza immersiva che fonde musica, narrazione e visual: tra battaglie epiche controforze oscure e lâ€™energia travolgente del K-pop, lo spettacolo coinvolge il pubblico in un viaggio dove azione e ritmo si uniscono in unâ€™esplosione di emozioni.

A dare voce e carattere allo show saranno i cantanti dal vivo, il brillante trio femminile, e soprattutto la straordinaria band dei SODA POP, capace di ricreare con autenticitÃ e potenza lâ€™universo sonoro tipico del K-POP. A trasformare ogni scena in un vortice coreografico, un corpo di ballo composto da 10 performer che con precisione e dinamismo dÃ vita a movimenti spettacolari. Ad accompagnare il pubblico con simpatia e spirito giocoso, la presenza iconica della Mascotte Tiger.

Lo spettacolo prende forma attraverso un allestimento scenico dal forte impatto visivo: luci laser, ledwall, effetti speciali luminosi e visual immersivi che trasformano il palco in un ambiente futuristico e sorprendente. K-POP music is coming soon in DEMON HUNTERS and SODA POP Ã¨ molto piÃ¹ di un tributo: Ã¨ un viaggio elettrizzante nel mondo del K-pop, un concentrato di energia, colore e atmosfere epiche pensato per lasciare senza fiato spettatori di ogni etÃ . Una Produzione Teatro Apparte in collaborazione con Authentic JAM.