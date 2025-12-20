"Dakar 2027, là dove il sogno incontra la leggenda": protagonista Jarno D'Orsogna

Sabato 13 dicembre, in occasione della festa di Natale presso lo stabilimento Honda di Atessa, è stato ufficializzato il progetto “Dakar 2027: là dove il sogno incontra la leggenda”.

Un’iniziativa che racconta la storia di un territorio, l’Abruzzo, destinato a legarsi indissolubilmente al deserto della Dakar.

Un ponte ideale tra le colline che hanno visto nascere lo stabilimento italiano e le dune che da sempre rappresentano la sfida più epica per ogni pilota.

Protagonista di questa avventura sarà Jarno D’Orsogna, pilota abruzzese di Lanciano con un legame speciale con Honda Italia: ieri dipendente Honda, oggi pronto a tornare in sella per affrontare la competizione più dura al mondo. La sua storia è il simbolo di un sogno che porta con sé il cuore di un’intera comunità. Il progetto è stato fortemente voluto da Honda Motor Europe Ltd. Italia, Honda RedMoto e Honda Italia, in una sinergia che unisce competenze, passione e visione.

Durante la presentazione è stato svelato il modello celebrativo e pronto gara della CRF 450 RX Rally, caratterizzato da una livrea esclusiva dedicata a Honda Italia e ispirata alla storica NS125R Adriatico, prodotta nello stabilimento di Atessa e prima moto esportata nel mercato giapponese.

Sul palco, a testimoniare l’importanza del progetto, erano presenti Shinichi Ikeda, Presidente Honda Italia Industriale, Marcello Vinciguerra, Factory Director Honda Italia Industriale, William Armuzzi, General Manager Divisione Moto Honda Motor Europe Ltd. Italia, Egidio Motta, Patron Honda RedMoto, e Michele Berera, Direttore Commerciale e Marketing Honda RedMoto.

Marcello Vinciguerra: “Questo non è solo un viaggio sportivo, ma un percorso che racconta chi siamo. Honda Italia è nata in Abruzzo e attraverso Iarno porta il cuore di questo territorio nel deserto più famoso del mondo. È la dimostrazione che i sogni, quando sono condivisi, diventano realtà. Il legame con la nostra terra e con chi ne rappresenta il talento è la forza che ci spinge oltre ogni confine".

William Armuzzi: “Dakar è sinonimo di sfida, di tecnologia e di coraggio. Con questo progetto vogliamo ribadire la forza del nostro DNA racing e il ruolo strategico della nostra rete di partner. Iarno sarà il volto di una sfida che unisce innovazione e determinazione, portando in gara una moto che rappresenta il meglio delle nostre competenze. Sarà un cammino lungo, fatto di preparazione e di crescita, ma ogni passo sarà guidato dalla passione che da sempre contraddistingue Honda".

Egidio Motta: “Un nuovo filo unisce e rafforza il rapporto tra le nostre aziende, e questo ulteriore legame porta il nome del forte pilota lancianese, Iarno D’Orsogna. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto che va ben oltre l’attività sportiva, diventando simbolo di dedizione, talento e identità condivisa. Anche grazie a questo progetto, che intensifica ulteriormente la nostra attività racing, RedMoto e Honda continueranno a crescere insieme, sostenute dalla stessa passione, dalla stessa visione e dallo stesso spirito di collaborazione che hanno guidato il nostro cammino finora e che continueranno a ispirare il nostro futuro".

Il percorso verso la Dakar 2027 è appena iniziato e proseguirà per tutto il 2026 con una serie di appuntamenti racing, propedeutici per l’obiettivo finale:

• 17-22 Marzo 2026: BP Ultimate Rally-Raid (Portogallo), gara di rally-raid internazionale, parte del Campionato del Mondo Rally Raid;

• 24-29 Maggio 2026: Desafío Ruta 40 (Argentina), tappa fondamentale del Campionato del Mondo Rally Raid (W2RC), prestigiosa gara di rally raid nota per la sua varietà di terreni e per essere una delle gare più impegnative sulla strada verso la Dakar;

• Marzo-Settembre 2026: Campionato Italiano Motorally.

A sostenere il progetto ci sono anche cinque sponsor del territorio che hanno scelto di abbracciare con entusiasmo questa avventura: New Graphic, Mypla, Travaglini Group, Fisem, Tecnomec Sud.

Una testimonianza concreta del legame tra Honda e la comunità locale. Honda, guidata dalla “Forza dei Sogni” di Soichiro Honda, continua a trasformare visioni in realtà. Oggi, quel sogno prende la strada del deserto per diventare leggenda. Perché, quando la passione incontra il coraggio, non esistono confini: esistono solo nuove strade da percorrere.