In prima assoluta al Teatro Cordova lo spettacolo “Alfonsina y el mar”

Andrà in scena in prima assoluta il 27 dicembre alle 21 nel Teatro Cordova lo spettacolo “Alfonsina y el mar” con musica del duo Alchimia, dialoghi a cura di Mari Lena, con voci narranti di Barbara Presicce ed Ercole Di Francesco e brani di Ivano Cavallucci. Questa è la storia di due donne che entrano in contatto attraverso la musica. Una, ascoltando la canzone “Alfonsina y el mar”, rimane colpita dal suo testo e scopre che si tratta della lettera​ suicida di una donna.

Inizia così il suo percorso di conoscenza di Alfonsina Storni Martignoni, poetessa, scrittrice, giornalista e attivista, che si tolse la vita nel Mar de la Plata nel 1938. La sua vita è diventata leggenda, ma in Italia, suo paese d'origine, è ancora poco conosciuta. “È una storia bellissima che merita di essere raccontata – spiegano Mari Lena e Ivano Cavallucci, ideatori del progetto – Lei è Alfonsina Storni Martignoni, poetessa, scrittrice, giornalista, attivista di origini italiane. Ha cambiato le regole, si è ribellata al sistema, lasciando un segno del suo passaggio sulla terra. Sono stati prodotti film sulla sua vita, documentari, biografie. La sua lettera suicida è diventata una delle canzoni più ascoltate al mondo. Noi abbiamo scelto di portarla in teatro, un luogo che lei amava moltissimo e voluto raccontarla a modo nostro, con tanta musica e poesia”.

Il duo Alchimia nasce dal desiderio di Ivano Cavallucci e Marilena Marulli (Mari Lena) di suonare, arrangiare e comporre brani personali e della cultura celtica. Ivano, chitarrista e flautista, e Mari Lena , pianista e arpista, si esibiscono nei teatri, mostre, rassegne letterarie, festival in tutto il territorio nazionale. Ivano e Marilena insieme hanno creato uno spettacolo dal forte impatto emotivo, trattando un argomento particolare e una storia vera di una vita interessante e fuori dagli schemi.

Scritto, diretto e interpretato da loro, insieme ad altri collaboratori, “Alfonsina y el mar” vi porterà in una dimensione dove l’oltre diventa tangibile e la poesia eterna. Biglietti in vendita presso Ivano Cavallucci Strumenti Musicali, via Arniense 136, Chieti, e Indaco Beauty, viale Bovio 162, Pescara. Evento su prenotazione al numero 351-3267378.