Festa di Natale per il Rotary Club Terra dei Vestini

Ieri sera, 20 dicembre, tante persone (socie, parenti, amici e conoscenti vari) hanno partecipato con entusiasmo alla cena organizzata dal Rotary Club Terra dei Vestini presso il ristorante A' Marina di Villanova di Cepagatti.

Festa vera e propria ricca di contenuti con persone e azioni mirate tutte alla gestione della solidarietà. La serata nello specifico è stata dedicata all’Agbe di Pescara. L’Agbe (associazione genitori bambini emopatici) da 15 anni assiste i piccoli pazienti e i loro genitori nel percorso di sofferenza della malattia, cercando di dare loro, oltre alla mera assistenza, il calore di persone che con amore e dedizione si impegnano nella loro assistenza e supporto.

Il Rotary, come principio ed obiettivo, ha l’assistenza per chi ha bisogno e quotidianamente agisce per questo scopo. L’assistenza non vuol dire solo fatti materiali, sempre importanti, ma vuol dire empatia con ‘altro. Dare agli altri parte del proprio tempo restituisce tanto che, in modo meraviglioso, amplifica il tempo e l’amore restituiti. Come si dice, far del bene produce solo bene per sé stessi e per gli altri.

A presentare la serata il Prefetto Luigi D’Andreagiovanni che ha sottolineato l’importanza della Pace e del perseguimento della stessa che deve essere il motivo conduttore della vita di ognuno. Parlare di armi e di guerra esacerba gli animi e le peggiori azioni vengono fatte in nome di una pace impossibile raggiungere. Come diceva Papa Francesco se vuoi la Pace prepara la Pace. Ogni persona deve agire con rispetto verso gli altri e tale azione porta solo Pace.

Il presidente Lino Pace ha salutato i presenti con un excursus di immagini proiettate si è potuto vedere quanto è stato fatto nell’anno oramai trascorso dal Club Terra dei Vestini. L’assistente del procuratore Anna De Febis ha salutando i presenti, ribadendo lo scopo e l’obiettivo che il Rotary nazionale e locale ha e che porta avanti sempre con caparbietà ed entusiasmo.

Barbara Trabucco, responsabile amministrativa dell’Agbe, con un breve filmato ha presentato l’associazione e ha sottolineato l’importanza di percorrere insieme ai piccoli pazienti e alle loro famiglie la strada della malattia. Oggi l’Agbe conta 80 volontari e tante le persone che ogni giorno organizzano eventi a favore dell’associazione.

Tante le persone presenti come il Presidente dell’associazione amici del Presepe di Penne, Giuseppe Cantagallo, che ha narrato del Presepe di Penne nato solo dopo poco tempo da quello che San Francesco organizzò a Greccio (Rieti) nel 1223.

Durante la serata è stata presentata, da Giuseppe Di Giovacchino, una nuova socia, Maria Luisa Abate, che da ieri sera è ufficialmente entrata a far parte di questa famiglia composta da persone serie e sincere.

A salutare i presenti anche Camillo D’Angelo Presidente della Provincia di Teramo che è sempre vicino al Rotary condividendone gli obiettivi. La tombolata natalizia ha coinvolto i presenti che, come spesso accade, si sono entusiasmati diventando come bambini in attesa del numerino della vittoria.

Animatore della serata Pierpaolo Di Rocco, ex Presidente, che insieme al direttivo ha organizzato gli eventi. Sui tavoli come segnaposto degli alberelli di Natale confezionati dai ragazzi dell’Unitalsi. La serata è stata allietata da Luigi Pomponio, con la sua zampogna, che ha anche spiegato come è costruito tale strumento rupestre che trova origine nel Molise.