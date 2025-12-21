Francesco Maria De Collibus presenta al Clap “La macchina che si autoprogramma”

Il Clap Museum ospita la presentazione del libro La macchina che si autoprogramma. In quali mani finirà l’innovazione? (Egea, 2025) di Francesco Maria De Collibus, dedicato alle nuove frontiere della creatività digitale e all’impatto dell’intelligenza artificiale sullo sviluppo tecnologico contemporaneo.

L’incontro si terrà sabato 27 dicembre alle ore 18, presso il Clap Museum (via Nicola Fabrizi, 194). Ingresso libero. Il volume analizza il passaggio da una programmazione tradizionale a una nuova fase in cui il codice viene generato a partire dal linguaggio naturale, ridefinendo il ruolo del programmatore e il significato stesso di creazione tecnologica.

Con un approccio chiaro e interdisciplinare, l’autore intreccia informatica, filosofia ed economia per offrire una lettura critica delle trasformazioni in atto. Interverranno, insieme all’autore, Raffaele Mauro, venture capitalist e partner @ Primo Space, ed Enea Barbetta, programmatore e consulente di comunicazione.

Francesco Maria De Collibus è laureato in Filosofia e in Informatica e ha conseguito un dottorato in Economia. Lavora da oltre vent’anni nel settore IT ed è attualmente Enterprise Architect in AXA, nel Canton Zurigo. È autore di libri, brevetti e pubblicazioni scientifiche. Attivo n el dibattito pubblico sul digitale, fa parte dello staff di spinoza.it e scrive di tecnologia per Limes e altre testate.