“Creazionismo per una nuova era”, un movimento culturale che diffonde l’educazione all’intelligenza emotiva

Nel periodo storico che stiamo vivendo, particolarmente delicato per le sorti dell’umanità, il sentire delle persone più sensibili e responsabili diventa così forte da “gridare” la necessità del cambiamento. Di fronte al consumarsi quotidiano di guerre e violenze, urgono adeguate modalità per fronteggiare la crisi. Alcuni scrittori e artisti provenienti da ogni parte d’Italia nell’estate del 2022 si incontrano, per iniziativa di Annalisa Potenza (foto), professoressa e scrittrice di Pescara, al fine di condividere e sviluppare nuove idee e proposte. Il gruppo evolve in un movimento chiamato ‘Creazionismo per una nuova era’, presente anche sui social, i cui membri decidono di scrivere insieme un libro dedicato al conflitto e alle possibili strategie per gestirlo e di farne dono alle scuole.

Uno dei modi più efficaci per prevenire e gestire i conflitti è l’educazione all’intelligenza emotiva, già presente come materia nelle scuole di diversi Stati europei. A riguardo, alcuni anni fa, la psicologa Rosanna Schiralli, fondatrice della Rete delle scuole dell’empatia, e l’Artedo, il cui presidente è il dottor Stefano Centonze, avevano elaborato un documento nel quale si chiedeva l’approvazione a livello legislativo di tale educazione. Nel 2024, per iniziativa di Annalisa Potenza e con il supporto di alcuni membri di Creazionismo per una nuova era tra i quali in particolare la docente Giulia Di Giampaolo e la Conselor Patrizia Splendiani, è stato approntato un nuovo documento ovvero una proposta di legge finalizzata a introdurre l’educazione emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado.

Esso è stato condiviso con la dottoressa Schiralli, con il dottor Centonze, con l’associazione Essere Oltre (dottoressa Assunta di Basilico) e con associazioni di docenti come l’And (Associazione Nazionale Docenti), il cui presidente, professor Pio Giovanni Sangiovanni, ha provveduto a inoltrarlo alla VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera. L’educazione emotiva nel febbraio 2025 è diventata legge: inserita nelle abilità non cognitive, prevede tre anni di sperimentazione nelle scuole su base volontaria.

Attualmente ‘Creazionismo per una nuova era’, con il supporto di diverse associazioni, del dottor Centonze e della dottoressa Schiralli, ha elaborato una proposta di legge nella quale si chiede di far diventare l’Educazione emotiva materia così come avvenuto negli altri Stati europei, in modo da conferirle la giusta importanza e rendere i suoi contenuti e metodi più facilmente assimilabili. Il documento è stato inoltrato alla VII Commissione Cultura e Istruzione della Camera sempre attraverso l’And.