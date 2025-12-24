Gli appuntamenti del calendario natalizio fino a domenica tra musica, comicità e divertimento per i bambini

Gli appuntamenti di Pescara d'incanto organizzati per il periodo di Natale e fine anno proseguono nei prossimi giorni tra musica e comicità. Il 26 dicembre, venerdì, il piazzale Enrico Berlinguer, davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova, ospiterà lo show di Vincenzo Olivieri, alle ore 17, per un pomeriggio di sorrisi da trascorrere insieme. Il centro commerciale naturale, vale a dire l'area pedonale del centro, diventerà invece una sorta di pista da ballo sotto le stelle con l'esibizione Swing and DJ, dalle 18 alle 20, con tanti balli da ammirare mentre si passeggia. Il giorno successivo, sabato 27, alle 17, ancora divertimento con Marco Papa Friends, sempre nel piazzale Enrico Berlinguer, per portare sorrisi anche nelle zone meno centrali.

Oltre a questi appuntamenti, che sono stati promossi dall'assessorato agli Eventi guidato da Alfredo Cremonese, il calendario natalizio del Comune prevede anche due momenti per la giornata di sabato 27 dicembre organizzati dall'assessorato alla Cultura, guidato dal vicesindaco Maria Rita Carota. Alle ore 18 la sala Consiliare del Comune ospiterà il concerto di Natale "Gloria di Antonio Vivaldi", a cura dell'Associazione Incanto delle Muse, mentre alle 21 la musica riempirà la Basilica della Madonna dei Sette dolori, alle 21, con "Luce nel mondo - Canti di Speranza per il Natale": il pubblico potrà ascoltare canti natalizi e melodie della tradizione popolare italiana, jazz e soul a cura dell'Associazione Armonia di famiglie.

La settimana si chiuderà domenica con i laboratori per bambini al Museo delle Genti d'Abruzzo che stanno accompagnando il periodo di festa, promossi dall'assessorato alla Cultura: dalle 17 alle 18 e poi dalle 17 alle 19, i laboratori (gratuiti) coinvolgeranno prima i bambini da 3 a 5 anni e poi quelli da 6 a 12 (ci si può prenotare al numero 0854510026 o inviando una mail a museo@gentidabruzzo.it ). In serata, alle 20:30, nella chiesa della Visitazione, appuntamento musicale con l'associazione Pro Loco Rosciano che darà vita a un concerto di Natale - "Gioia nel mondo è nato un re" - con coro, fisarmonica e flauto dolce, una delle iniziative dell'assessorato alla Cultura per questo periodo.

Nel centro commerciale naturale, divertimento assicurato per i più piccoli, per l'intera giornata di domenica: l'assessorato agli Eventi ha inserito nel calendario l'appuntamento con truccabimbi e mascotte, dalle 10:30 alle 13:30. A Portanuova, in zona stadio, invece, si potrà ascoltare la musica della X-Mas Street band, dalle 16:30 alle 19:30, un altro spazio dedicato allo svago promosso dall'assessorato agli Eventi.