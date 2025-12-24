Un dono che diventa speranza: la Polizia penitenziaria accanto ai bambini della Pediatria di Teramo

Nel Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Teramo, diretto dal dott. Antonio Sisto, il tempo sembra essersi fermato per qualche istante. Le corsie, solitamente scandite da attese e cure, si sono riempite di sorrisi, stupore e calore umano, regalando ai piccoli pazienti un momento di autentica felicità in vista delle prossime festività natalizie.

Come ormai da consolidata tradizione, il Reparto di Polizia penitenziaria della C.C. Teramo, alla presenza del Comandante di Reparto e Vice Comandante, ha voluto rinnovare la propria vicinanza ai bambini ricoverati, consegnando doni e portando con sé un messaggio che va oltre il gesto materiale: la presenza, l’attenzione, l’umanità. A rendere ancora più speciale l’incontro è stato Babbo Natale, che per l’occasione ha indossato la spilla del Corpo di Polizia penitenziaria, simbolo di un’istituzione che sa farsi prossima anche nei luoghi della fragilità.

Ad arricchire il momento, anche la presenza della campionessa delle Fiamme Azzurre del Corpo di Polizia penitenziaria Marta Bastianelli.

Fondamentale, per la realizzazione dell’iniziativa, è stato il contributo dell’Associazione Nazionale della Polizia penitenziaria– Sezione di Montorio al Vomano, che con generosità e spirito di servizio ha reso possibile la consegna dei doni.

Un impegno silenzioso ma concreto, espressione di una solidarietà autentica che trova nella condivisione il suo valore più alto.

Negli sguardi dei bambini, illuminati dalla sorpresa, si è colto il senso più profondo dell’iniziativa: alleviare, anche solo per un attimo, le sofferenze dei più piccoli, restituendo loro la leggerezza dell’infanzia e la magia del Natale. In quei sorrisi si è riflessa la consapevolezza che la vicinanza umana può diventare una forma di cura.

Non a caso il motto della Polizia penitenziaria recita “Despondere spem munus nostrum”: offrire speranza è il nostro compito. Ed è proprio questo il significato più autentico della giornata odierna. Un gesto semplice, ma carico di senso, che testimonia come la Polizia penitenziaria, insieme alla propria Associazione, sappia incarnare valori di solidarietà, responsabilità e attenzione verso la comunità.