Spoltore celebra il Natale con l'inno sacro di Manzoni: la recita del professor Giorgio Battistella

Domenica 28 dicembre, alle ore 18 lo Spazio Sociale di via Di Marzio 4 a Spoltore (Pe) ospiterà un appuntamento dedicato alla grande letteratura italiana. Il Professor Giorgio Battistella reciterà l'inno sacro "Il Natale" di Alessandro Manzoni, offrendo al pubblico un'occasione per confrontarsi con i versi di uno dei più importanti autori della storia della letteratura italiana.

L'evento si inserisce nel calendario delle manifestazioni natalizie promosso dall'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Chiara Trulli. La scelta di un'opera così significativa come quella manzoniana permetterà di approfondire un capolavoro assoluto in un'atmosfera accogliente e aperta a tutta la cittadinanza, valorizzando il programma di appuntamenti pensato per animare la città durante le feste.

Sull'iniziativa è intervenuta l'Assessore alla Cultura, Nada Di Giandomenico, evidenziando lo spessore dell'incontro: "Abbiamo scelto di dare spazio a questo appuntamento per permettere alla cittadinanza di immergersi direttamente nella grande letteratura. Il Professor Battistella ci condurrà nel cuore della poetica manzoniana, offrendo una prospettiva culturale alta e stimolante per vivere questo periodo attraverso l'intensità della parola d'autore".

L'incontro è a ingresso libero. Il pubblico è invitato a partecipare per trascorrere un pomeriggio dedicato alla qualità letteraria, condividendo un momento di riflessione negli spazi di aggregazione sociale del territorio spoltorese.