La “d’Annunzio” festeggia un anno di successi sportivi

L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara ha celebrato i suoi atleti, lo staff che li ha seguiti e tutta quella parte consistente della sua comunità che, in vario modo, ha partecipato a quello che è stato un anno di grande crescita su piano della partecipazione e di rilevanti successi a livello nazionale nell’ambito dello sport universitario.

Organizzato dal CRAD, il Circolo Ricreativo Dannunziano”, presieduto da Tiziano Zuccarini, atleti e sostenitori dell’Ateneo si sono riuniti per la festa di fine anno alla quale hanno partecipato il Rettore, Liborio Stuppia, e il Direttore Generale della “d’Annunzio”, Paolo Esposito, che, insieme a docenti e funzionari dell’Ateneo, più volte ha dato l’esempio, guidando la partecipazione di studenti, docenti e collaboratori tecnico-amministrativi alle varie manifestazioni.

Nel corso dell’incontro sono stati applauditi i campioni che hanno mietuto numerosi successi nelle diverse manifestazioni nazionali e sono stati festeggiati anche tutti gli atleti che hanno consentito il grande risultato complessivo fatto di una presenza costante e numerosa ai vari appuntamenti che hanno segnato un anno di sport universitario.

“Ho voluto festeggiare i nostri atleti e quanti si impegnano per la promozione dello sport universitario nel nostro Ateneo – ha detto il Rettore, Liborio Stuppia – per dar merito al loro impegno per quello che significa non solo sul fronte delle gare e dei successi ma soprattutto per il valore sociale che offre alla nostra grande comunità accademica. Ho garantito loro un maggiore impegno dell’Ateneo per sostenere la formazione di nuove squadre che andranno a gareggiare in altre discipline sportive oltre le tante che già abbiamo. E – ha concluso il Rettore Stuppia – l’ho fatto con gioia”.

“Ho accettato molto volentieri l’invito del nostro CRAD – ha commentato il Direttor Generale della “d’Annunzio”, Paolo Esposito – per poter testimoniare la gratitudine di tutto l’Ateneo, come ha detto il Rettore, a questa comunità che ha saputo dimostrare quel grande spirito sportivo che rappresenta anche un grande collante interno oltre che un eccellente biglietto da visita per l’esterno. Abbiamo festeggiato giustamente i nostri atleti che si sono distinti in molte discipline nelle diverse manifestazioni sportive universitarie ma, soprattutto, abbiamo celebrato il successo della “d’Annunzio” che, a detta degli altri grandi Atenei italiani, in meno di un anno, cioè dalla primavera all’autunno di questo 2025, ha raggiunto i vertici nel mondo sportivo universitario sia per i successi di singoli e squadre sia per la quantità di atleti presenti nelle varie discipline.

Un grande Ateneo che coltiva giustamente ambizioni di livello internazionali – ha sottolineato il DG, Poalo Esposito – deve accompagnare i percorsi di alta formazione e di ricerca con una qualità della vita dei suoi studenti e collaboratori che trova nello sport uno degli elementi qualificanti, come testimoniano le esperienze ormai consolidate dei grandi Campus universitari di tutto il mondo. Ebbene – ha concluso il Direttore Generale della “d’Annunzio, Paolo Esposito – posso confermare che siamo sulla buona strada e che con le prossime realizzazioni rivolte al potenziamento delle nostre strutture e con le tante adesioni di atleti che stanno giungendo ogni giorno, il nostro Ateneo già nel 2026 continuerà a crescere in termini di partecipazione e, lo speriamo, di nuovi successi”.



