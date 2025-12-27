Sicurezza stradale a Cepagatti, i risultati ottenuti dai carabinieri nel 2025

Si chiude con un bilancio significativo l’attività dell’Arma dei carabinieri in materia di sicurezza stradale nel territorio del Comune di Cepagatti. Nel corso del 2025, i carabinieri della locale stazione hanno operato quotidianamente per garantire una mobilità sicura, attraverso mirati servizi di prevenzione e controllo disposti dalla Compagnia di Pescara su indicazione del comando provinciale carabinieri di Pescara. L’attività, coordinata dalla Stazione Carabinieri di Cepagatti, si è concentrata in particolare sulla sensibilizzazione al rispetto delle norme del Codice della Strada, con specifica attenzione alle condotte maggiormente pericolose per la pubblica incolumità.

Nel corso dell’anno sono state ritirate complessivamente 105 patenti di guida a seguito dell’accertamento di gravi violazioni, tra cui l’attraversamento degli incroci con semaforo rosso, il sorpasso in presenza di linea continua e, soprattutto, la guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. La costante presenza delle pattuglie sul territorio ha consentito di individuare ed interrompere tempestivamente comportamenti di guida imprudenti, contribuendo ad aumentare il livello di sicurezza sia nei centri abitati sia lungo le principali arterie di collegamento. Gli interventi sono stati orientati non solo all’attività sanzionatoria, ma soprattutto alla prevenzione degli incidenti stradali e alla tutela di pedoni e automobilisti.

In una nota, i carabinieri evidenziano che «la presenza sulle strade rappresenta un segno concreto di vicinanza alla cittadinanza. L’obiettivo è far sì che ogni utente della strada possa sentirsi protetto. Il numero di patenti ritirate testimonia l’impegno costante nel prevenire situazioni di pericolo e nel promuovere una cultura della guida responsabile». Il presidio del territorio proseguirà anche nel nuovo anno per continuare a garantire un servizio di prossimità e protezione a beneficio del cittadino.