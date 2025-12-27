Paglieta, concerto di musica Rom con l’Alexian Trio al Teatro Comunale

PAGLIETA. È in programma per il 30 dicembre 2025 alle 21 nel Teatro Comunale di Paglieta il Concerto di Musica Rom. Sul palco l’Alexian Trio con Alexian Santino Spinelli alla fisarmonica, Gualtiero Lamagna al bouzouki e alla chitarra e Federico Binetti alle percussioni etniche. L’iniziativa, a ingresso libero, è patrocinata dal Comune di Paglieta e organizzata con l’associazione Them Romanò di Lanciano.

“La musica rom – dichiara Alexian Santino Spinelli – è una musica dell’anima, nata dal viaggio, dall’incontro tra i popoli e dalla capacità di trasformare il dolore e la gioia in suono. Portarla in teatro significa offrire al pubblico non solo un concerto, ma un momento di conoscenza, dialogo e condivisione culturale. Eventi come questo sono fondamentali per abbattere stereotipi e costruire ponti attraverso l’arte. Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Paglieta per l’organizzazione e quanti interverranno per vivere una serata unica”.