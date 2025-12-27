Majelletta, con un machete sulle piste: 60enne denunciato

Un pomeriggio sulle piste della Majelletta ha richiesto lâ€™intervento delle forze dellâ€™ordine dopo la segnalazione di un uomo che si muoveva nellâ€™area sciistica con un machete.

Un uomo residente a Lanciano, un sessantenne, Ã¨ stato denunciato per porto abusivo di arma.

Secondo quanto riportato, il machete sarebbe stato lungo circa cinquanta centimetri e portato in modo ben visibile sopra la tuta da sci.

La presenza dellâ€™arma avrebbe destato attenzione anche allâ€™interno di uno chalet della zona, dove lâ€™uomo stava consumando una bevanda e avrebbe tenuto il machete lungo la schiena e in evidenza.

Dopo gli accertamenti, i carabinieri hanno proceduto con la denuncia.In contesti affollati come piste e aree di ristoro, episodi del genere possono generare preoccupazione tra turisti e famiglie, anche per il potenziale rischio legato a oggetti atti a offendere.

La denuncia non equivale a una condanna e lâ€™eventuale responsabilitÃ sarÃ valutata nelle sedi competenti.