Lo Spezia supera il Pescara nel recupero, decisiva la rete di Artistico

Lo Spezia vince in pieno recupero la delicatissima partita casalinga contro il Pescara e chiude l'anno solare con 17 punti in classifica. Decide una rete al 93Â° di Artistico, servito involontariamente da un errore della difesa degli abruzzesi, con Letizia a rinviare sulla testa del compagno Capellini. Nel primo tempo la squadra di Donadoni era scesa in campo con luciditÃ , segnando all'8Â° con Di Serio. Poi portieri protagonisti: Mascardi respinge due volte su Olzer (17 e 22Â°) e Desplanches fa lo stesso su Wisniewski (27Â°) e Di Serio (44Â°).

Al sesto minuto del lungo recupero della prima frazione, Beruatto stoppa male con lo stomaco e serve Dagasso che pareggia. Nella ripresa i pali di Beruatto e Caligara, entrambi azionati dai propri portieri, dimostrano il tentativo di entrambe le squadre di vincerla. Per Donadoni si tratta della terza vittoria da quando siede sulla panchina spezzina.